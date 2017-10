V šedi a prachu vidí krásu a inspiraci. Ruský umělec maluje na špinavá auta

Tam, kde ostatní vidí jen nezajímavou šeď a odpudivou špínu, on spatřuje možnost sebevyjádření a kreativity. Koho by napadlo, že šedivé povrchy kamionů a osobních aut se mohou proměnit v pomyslné plátno malíře? Ne každého. Ale ruského umělce, který se jmenuje Nikita Goluběv, to napadlo.