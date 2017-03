Muzeum špatného umění: Když je něco tak hrozné, že to nejde ignorovat

Když Jerry Reilly v roce 1994 náhodou našel v odpadkovém koši obraz, jen těžko mohl předvídat, kam až tento zdánlivě bezvýznamný objev povede. Vždyť dle jeho názoru byl tak ošklivý, že se ani nedal považovat za umění. A do koše ho tak hodlal opět vrátit. Lucy na rozkvetlé louce, jak "umělecké dílo" tehdy Američan pojmenoval, ale přece jen pro pobavení ukázal svým přátelům a ti ho přemlouvali ať jej rozhodně nevyhazuje. Naopak Reillymu poradili, ať nasbírá podobných kousků více a špatné obrazy začne vystavovat.

Společnými silami pak dali dohromady menší sbírku a uspořádali několik vernisáží. O ty byl tak velký zájem, že skupina přátel musela nakonec najít vhodné místo pro trvalou výstavu. A ideální prostor našli v somervillském kině v americkém Massachusetts. Konkrétně hned vedle tamějších pánských záchodků. Neustálé splachování a nezaměnitelný odér prý ještě umocňují už tak silný zážitek z výstavy.

Obraz Lucy na rozkvetlé louce, díky kterému muzeum vzniklo • Foto museumofbadart.org

Časem se sbírka rozrostla až na dnešních 600 uměleckých předmětů, a tak byly otevřeny další dvě galerie. Jedna v Brookline a druhá v South Weymouth. Špatnému umění se v okolí Bostonu zkrátka mimořádně daří.

"Hledáme umělecké kousky, které jsou vytvořeny s evidentním uměleckým záměrem - a u kterých se evidentně něco v procesu pokazilo. Musí v nich být něco, co vás přinutí se zastavit a přemýšlet nad tím, proč v tom umělec vlastně vytrval a dovedl to až do konce," uvedl pro npr.org současný ředitel Muzea špatného umění, Michael Frank.

Zároveň však upozorňuje, že cílem sbírky není zesměšnit autory. Právě naopak. "My ta umělecká díla oslavujeme a těší nás. Když pomineme název našeho muzea, tak o nich neříkáme nic špatného. Jen je prostě chceme sdílet s veřejností," tvrdí Frank.

Zda na unikátní umělecká díla budete mít stejný názor, můžete sami zjistit v galerii.