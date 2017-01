Svléknout se před foťákem v šedesáti? Francouzská modelka dokazuje, že věk je jenom číslo

V době, kdy má většina modelek už několik let po kariéře, se jedenašedesátiletá Yazemeenah Rossiová teprve dostává na výsluní. Pózující „babička“ se drží ve skvělé formě, fotí se v plavkách pro známé značky a rozhodně se nestydí. Žena, která má už dvě vnoučata, dokazuje, že každý člověk je natolik mladý, na kolik se cítí.

Modelingem se začala živit až ve třiceti letech. Tehdy už zaujala tím, že odmítala vylepšovat svou pleť omlazujícími krémy či si barvit vlasy. Naplno se jí podařilo prorazit až o patnáct let později, kdy se ve svých 45 letech přestěhovala do New Yorku. Tehdy byla jednou z tváří firem jako Macy’s, AT&T nebo MasterCard.

Sama o sebe podle svých slov však příliš nepečuje. Trochu cvičí, jí organickou stravu a tělo i vlasy si natírá řepkovým olejem. Se svým vzhledem je nyní spokojená více, než když jí bylo 20. A módní značky se o ni doslova perou. Od roku 2012 je tváří řetězce Marks & Spencer, v poslední době nafotila kolekci plavek pro The Dreslyn a spodního prádla pro Land of Women. Podívejte se na přehled nejlepších fotek Yazemeenah Rossiové v naší galerii.