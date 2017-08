15 žen obvinilo před volbami Trumpa ze sexuálního obtěžování. Žalobu podala jediná, ale kvůli nečemu jinému

Všechna velká americká a světová média byla minulý rok plná obvinění Donalda Trumpa ze sexuálního obtěžování. Celkem 15 žen ho obvinilo veřejně – že je fyzicky obtěžoval, líbal bez jejich svolení, nebo jim dělal nemravné návrhy. Vlivný web Politico minulý týden připomněl, že na údajné skandály Trumpa by se proto nemělo zapomínat. Jenže žádná ze žen prezidenta USA kvůli tomu nezažalovala a on říká, že jsou to všechno výmysly a tyto osoby jsou lhářky. Jedna žaloba ale letos v lednu přece jenom padla, od někdejší televizní hvězdy Summer Zervosové. Ta žaluje Trumpa pro pomluvu.

Summer Zervosová účinkovala v The Apprentice, populární televizní show stanice NBC, která byla dílem Donalda Trumpa a jedné jeho společnosti. Prezident v ní i sám působil. Zervosová vypověděla, že se v roce 2007 setkala s Trumpem kvůli diskusi o práci. Místo večeře ji prý odvezl do hotelu, kde ji nutil k líbání, šahal ji na prsa a prý se u toho dotýkal svého penisu. Ona měla nabídku na sex odmítnout a odejít. Trump označil všechno za nesmysl a žena je podle něj lhářka.

Zervosová ho kvůli těmto jeho slovům v lednu zažalovala pro pomluvu. Její cti se mělo dotknout, že ji americký miliardář označil za nedůvěryhodnou osobu a lhářku. Proč ale přišla se svým příběhem 9 let poté, co se měl odehrát, navíc v době předvolební kampaně, nevysvětlila.

Její advokátka Gloria Allredová, která léta zastupuje nejrůznější feministické organizace a oběti sexuálních trestných činů, 17. ledna na tiskové konferenci řekla, že její klientka má důkazy na to, že ji Trump obtěžoval. A že další ženy ho budou také žalovat. Spor o pomluvu skutečně běží (poslední řízení k tomu proběhlo v New Yorku 7. července), ale žádné svědky obtěžování zatím žalující strana „nedodala“. Také žádné další ženy nevznesly žaloby.

Média, která se tak zeširoka a vášnivě obviněním ze sexuálního obtěžování loni věnovala, letos k tomu mlčí.

Například někdejší pornoherečka Jessica Drakeová loni v průběhu prezidentské kampaně tvrdila, že ji Trump políbil bez jejího svolení a pak ji nabídl 10 tisíc dolarů za sex. Prý u toho měly být další dvě ženy a mělo se tak stát v rámci jednoho golfového turnaje v roce 2006.

Karena Virginiaová zase řekla, že když čekala na auto na tenisovém turnaji US Open, tak Trump nevhodně komentoval její fyzické přednosti (mělo se konkrétně jednat o nohy), pak ji prý popadl za ruku a chytil za prsa. Také podle ní mělo být u toho několik dalších lidí. Nikdo se ale nepřihlásil.

Velmi citovaný byl pak minulý rok rozhovor v deníku The New York Times s paní Jessikou Leedsovou (bylo jí tehdy 74 let), podle které Trump seděl vedle ní někdy počátkem 80. let v první třídě v letadle a prý se na ní tehdy vrhl a byl údajně jako „chobotnice“. Od té doby ovšem paní Leedsová neříká nic. Vytratila se.

Podobně zatím dopadla i všechna další obvinění. Před volbami uragán, po volbách nic.

Ohledně žaloby pro pomluvu, kterou na Trumpa podala v lednu Summer Zervosová, panují navíc právní spory. Od 20. ledna je Donald Trump prezidentem a podle některých výkladů se na něj vztahuje imunita. Podle jiných precedentů je ale v tomto sporu soukromou osobou a řešit se to soudně může. Rozhodnutí by mělo padnout v příštích týdnech či měsících.