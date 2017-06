Švédská politička navrhla, ať na školních toaletách hraje hudba, aby se tam studenti nestyděli chodit | Reflex.cz

Pokud chcete dostat studenty ve škole na toalety, měla by se tam instalovat zařízení, která budou reprodukovat hudbu. Důvod? Lidé se stydí za zvuky, které na toaletě vydávají a proto tam prý někdy nechodí. Zdá se vám to bláznivé? Ale ne, Cecilia Cato, radní z malého švédského města Tingsryd k něčemu takovému skutečně vyzvala na zasedání zastupitelstva. A dokonce se s tím dostala až na web známé britské stanice BBC.

„Myslím si, že pro mnoho lidí je to skutečně problém. Pracovala jsem ve vzdělávacím systému a vím, že především studenti na středních a vysokých školách nechtějí kvůli některým zvukům chodit na toalety. A to není dobře, kvůli jejich zdraví,“ tvrdí Cecilia Cato. „Navíc se o tomto problému nemluví otevřeně,“ dodala podle webu The Local.

Že se ale o tom nemluví, je spíše logické, dodávají jiní.

Jenže švédské politička se s tím nechce smířit. Zastupitelstvu svého města navrhla, ať nechá na všech školních toaletách instalovat zařízení, která budou reprodukovat hudbu a tím by se měl problém vyřešit.

I když se to zdá být celé absurdní, začala se této otázce věnovat i veřejná švédská televize SVT. Ta poslala do Tingsrydu štáb a ten se vyptával teenagerů, jak to s těmi toaletami je. A studenti přiznali, že je jim někdy trapné na ně chodit kvůli určitým zvukům.

Model navržený Cecilií Cato byl mezitím otestován v nově vybudované hudební škole ve městě. Tam hudbu na všech toaletách pouští.

Jak známe švédskou politickou korektnost, brzy se ale začne řešit, jakou hudbu by bylo nejlepší na toaletách pouštět. Třeba slavnou švédskou skupinu ABBA? A budou se za to platit autorská práva?