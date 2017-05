Ivanka Trumpová dodržuje každý týden židovský šabat: 24 hodin bez mobilu, televize, internetu a práce | Reflex.cz

Některé věci, které Ivanka Trumpová dodržuje o šabatu, popisuje ve své nové knize (vyšla 2. května) „Women Who Work: Rewriting the Rules for Success“. Což by se dalo zhruba přeložit jako „Ženy, které pracují: Přepsání pravidel pro úspěch“. Kniha měla původně vyjít loni po volbách, ale kvůli vítězství Donalda Trumpa ji jeho dcera ještě přepracovala.

„Mojí největší vášní, navzdory tomu, že jsem zjevně velmi vášnivá i ve své kariéře, je být manželkou a matkou,“ píše Ivanka Trumpová. Rodina se řídí židovskými pravidly a od pátku západu slunce do západu slunce v sobotu dodržuje šabat. Jedním z nejzřetelnějších rysů šabatu je celodenní zákaz určitých činností. Dodržování tohoto dne je nařízeno přímo Desaterem a v rabínské literatuře je brán jako pravzor všech svátečních dnů.

Rodina Ivanky se proto v rámci šabatu odpojuje od internetu, netelefonuje, nevyřizuje e-maily, nedívá se na televizi. Společně tráví čas například při jídle, dlouhých procházkách, nebo čtení. Jak říká dcera amerického prezidenta, vytváří se tím daleko více času pro péči o děti. Ty má s manželem tři – dcerku Arabellu (5) a syny Josepha (3) a Theodora (1). Arabella chodila předtím do židovské mateřské školky v New Yorku, kde se učila také základy hebrejštiny.

Ivanka Trumpová a její manžel Jared Kushner (dnes šéf poradců Bílého domu) jsou velkými podporovateli Státu Izrael a izraelská média je považují za v současnosti vůbec nejvlivnější židovský manželský pár na světě.