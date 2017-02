Téměř 50 tisíc žen žijících v Německu podstoupilo zakázanou obřízku. Většinu tvoří imigrantky

Ministerstvo vyjádřilo velké znepokojení především nad tím, že od roku 2014 se počet takto postižených žen zvýšil o 30 procent. Souvisí to především s migrační krizí. Naprostou většinu žen, které musely podstoupit obřízku, tvoří lidé z Iráku (tam se praktikuje zejména v Kurdistánu), Eritreje, Somálska, Etiopie a Egypta.

Podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung problémem ale je, že tato nezákonná praxe pokračuje v některých imigrantských skupinách i po přestěhování se do Německa. Každý rok podstoupí zákrok několik tisíc dívek s německým pasem. Děje se tak skoro vždy v zahraničí.

Světová zdravotnická organizace tvrdí, že ženská obřízka se pořád praktikuje v zhruba 30 zemích západní, východní a severovýchodní Afriky a v částech Blízkého a Středního východu. Největší problém je s ní v Africe.

„Mrzačení ženských pohlavních orgánů je závažným porušením lidských práv člověka. Způsobuje neuvěřitelné fyzické bolesti, jakož i psychickou újmu,“ řekl při pondělním zveřejnění zprávy Ralf Kleindiek, státní tajemník na ministerstvu pro rodinné záležitosti.

Podle německého zákona je ženská obřízka nelegální, ať je provedena kdekoli na světě. Když například přistěhovalci s německým pasem odvezou své dítě do domovské země a tam dívka podstoupí tento zákrok, mohou být její rodiče v Německu stíhaní. Jenže to se skoro nikdy neděje. Komunity, které tento obřad, jež je často spojený s rituály, provádějí, přitom tvrdí, že to je součást jejich starých zvyků a tradic.

Německé orgány se od prosince proti podobným praktikám přece jenom rozhodly zasáhnout. Mohou rodičům, u kterých existuje podezření, že nechali provést své dceři operaci v zahraničí, zabavit pas. Kritici se ovšem ptají, proč se nedělo do této doby nic, přestože se o této praxi dávno vědělo.

Ženská obřízka (anglicky je známá pod zkratkou FGM, female genital mutilation) je amputace některých částí vnějších pohlavních orgánů ženy. Provádí se jich několik typů. Podle lékařů u ní dochází k nevratnému poškození zdraví. Téměř vždy se provádí na dětech. Rezoluci proti ní schválila v listopadu 2012 i OSN.