Britové omilostnili homosexuály. Sorry tisícům gayů, kteří byli v minulosti zbaveni osobní i sexuální svobody

Odhaduje se, že mezi lety 1885 a 2003 bylo v Anglii a Walesu pro homosexuální aktivity odsouzeno 50 000–100 000 mužů, mezi nimi také slavný matematik Alan Turing nebo spisovatel Oscar Wilde. Ačkoliv je zákon širokou veřejností hodnocen kladně, levice jej označuje za populistický a přehlíživý vůči lidem, kteří jsou kvůli své sexuální orientaci vystavováni homofobii v současnosti.

Všeobecná amnestie byla připravena podle vzoru královského omilostnění Alana Turinga z roku 2013. Slavnému vědci, jenž během druhé světové války prolomil šifru Enigma, ale šíře také celému tématu historické stigmatizace homosexuálů se dostalo pozornosti už v roce 2009. Tehdejší premiér Gordon Brown inicioval vydání oficiální omluvy Turingovi, kde mimo jiné stálo: „Je nám to velice líto, zasloužil jste si něco mnohem lepšího.“

Alan Turing spáchal sebevraždu v roce 1954 poté, co byl odsouzen za „hrubou nemravnost“ a donucen podstoupit chemickou kastraci. Oscar Wilde se osobního omilostnění zatím nedočkal. Přestože byl sexuální styk mezi muži v Británii dekriminalizován v roce 1967, gayové byli společností ostrakizováni až do pozdních 80. let. Velmi zdařile je tematika zpracována ve filmu Pride z roku 2014.

Legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku mezi muži byl v zemi snížen na šestnáctý rok až v roce 2000. Někteří aktivisté proto novou plošnou amnestii kritizují vzhledem k množství relativně mladých mužů, kteří ještě nedávno figurovali na seznamech osob zneužívajících děti, nebo si za nedodržení hranice dokonce odpykávali tresty.

Ozývají se také názory, že omilostnění je obecně chápáno jako odpuštění, což se v daném kontextu zdá více než problematické. Jediného deliktu se podle mnohých dopustila v minulosti britská vláda, tudíž je myšlenka retroaktivního „odpuštění“ gayům vládou na hranici morální únosnosti.

Konzervativní strana se v rámci rodinné politiky posunula v posledních letech do středu politického spektra. Vláda Davida Camerona v roce 2013 zlegalizovala homosexuální sňatek. Omilostnění již nežijících homosexuálů v době, kdy nepopularita konzervativní vlády roste, je některými komentátory vykládáno jako laciné a populistické.

Novinářka Catherine Bennettová z britského Observeru si ohledně nového zákona nebrala servítky již během jeho přípravy na podzim loňského roku. Prohlásila, že „vládu nic nestojí, nic neznamená, k ničemu ji nezavazuje a jejím smyslem je jediné – napravit jí reputaci“.