130 dětí se letos v Dánsku rozhodlo změnit své pohlaví. Stát je „léčí“ už od 12 let věku

Stále více dětí v Dánsku mění své pohlaví. Sexuologická klinika v Kodani nabízí nezletilým už od 12 let věku léčbu, pokud mají pocit, že se narodili „ve špatném těle“. Kritici tohoto systému ale říkají, že tak nízký věk není vhodný na změnu pohlaví, protože to pak přináší nejrůznější problémy v soužití či ve škole.

Jak ale napsala ve středu agentura Ritzau, tento rok se 130 dětí a mladistvých podrobí na klinice v Kodani léčbě, která jim pomáhá změnit pohlaví.

Děti od 12 let dostávají přípravky, které u chlapců potlačují růst ochlupení a u dívek menstruaci. Tato léčba je ale ještě takzvaně „vratná“, dá se zastavit a zrušit.

Jakmile dosáhnou děti 16 let, mohou podle webu The Local v Dánsku získat plnohodnotnou hormonální léčbu, která je už do značné míry nevratná.

Mluvčí kliniky Linda Thor Pedersenová není v tomto případě stále větší poptávkou překvapena. „Skandinávské země totiž přistoupily na léčbu změny pohlaví oproti některým jiným zemím dost pozdě,“ vysvětluje Pedersenová.

Žádosti o změnu pohlaví u dětí a mladistvých ale nejsou žádnou dánskou specialitou. Podle novin žádaly o podobnou léčbu v dětské nemocnici ve švédském Stockholmu v roce 2012 pouze 4 děti, letos jich už ale bylo kolem 200. Podobný vývoj zaznamenaly i ve Velké Británii, kde za rok požádá o léčbu více než 1400 nezletilých.

Na místě je proto otázka: Co bude dál?