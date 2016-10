Austrálie zpřísňuje zákon pro uprchlíky: Kdo přijede ilegálně, má doživotní zákaz pobytu

Austrálie, která již léta tvrdě bojuje proti nelegální migraci, ještě více zpřísní už tak přísné zákony řešící osud uprchlíků. Do parlamentu jde zákon, který nařídí, že všichni lidé, kteří připlují na pašeráckých lodích ilegálně do země, dostanou doživotní zákaz pobytu. Výjimkou mají být pouze děti, ale jinak se to týká i ilegálních žadatelů o azyl z válečných zemí.

Australané zpřísnili zákony pro migraci poté, co v letech 2012 a 2013 připlouvalo k břehům země stále více pašeráckých lodí s uprchlíky. Tedy situace podobná té v Evropě. Na druhou stranu je ale možné u protinožců požádat legální cestou o přistěhování a každý rok je vyhověno několika desítkám tisíc obyvatel z nejrůznějších států světa.

„Je to bitva mezi australským lidem, který zastupuje vláda a kriminálními gangy pašeráků lidí,“ komentoval novou verzi zákona australský premiér Malcom Turnbull.

Tvrdý australský postoj k uprchlíkům je na jedné straně obdivován mnoha lidmi po celém světě a podporován většinou Australanů, ale na domácí scéně považují některé politické strany situaci za vysoce kontroverzní.

Například Austrálie stěhuje zadržené uprchlíky do detenčních táborů na ostrově Nauru či do tábora na ostrově Manus do sousední Papue-Nové Guineji. Jen málo z nich pak dostane azyl, zbytek se musí vrátit domů či do třetí země, která je přijme. V současnosti je v táborech zadržováno 3000 lidí.

Organizace Amnesty International začátkem října zveřejnila zprávu, podle které jsou australské detenční tábory pro uprchlíky srovnatelné s normálním vězením. Premiér Turnbull to odmítl jako „naprosto nepravdivé“ tvrzení.

Nový zákon ale spíše reaguje na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který 26. dubna vydal verdikt, podle kterého bylo zadržování uprchlíků v táboře na ostrově Manus nezákonné.

Australská ministr pro imigraci Peter Dutton proto 17. srpna 2016 oznámil, že středisko by mělo být uzavřeno. Nebylo ale řečeno, kdy se tak má stát.

Zákon, který jde do parlamentu, má proto umožnit velmi rychlou deportaci všech nelegálních uprchlíků zpět do jejich vlasti či do místa, kde nastoupili na loď. Do táborů by tak nebyli ani přesouváni.