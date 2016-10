Daily Mail: Britské islámské školy šíří extremismus a nenávist, vláda na to nereaguje

Po skandálu tzv. trojského koně, kdy britská vláda přislíbila, že zakročí proti šíření extremismu a nenávisti na islámských školách, se tak dle Lucy Osborneové zdá, že záměr vlády nebyl naplněn.

Skandál trojského koně propukl v červnu 2014 po inspekci úředníků z Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills), kteří zjistili, že v desítkách islámských škol se šíří nenávist, extremismus a děti nejsou vychovávány k britským hodnotám. Naopak se při vyšetřování ukázalo, že v některých státních školách se pokoušeli islamisté převzít kontrolu nad celou školou a jejich odpůrci čelili zastrašování.

Bylo například zjištěno, že na škole Park View Academy v Birminghamu byli trestáni žáci, kteří udržovali veřejné vztahy s opačným pohlavím, dívky a chlapci byli separováni a mnozí z učitelů měli islámské extremistické projevy. National College for Teaching and Leadership, britský úřad dohlížející na učitele, tehdy zahájil vyšetřování desítek muslimských učitelů.

Tehdejší britská ministryně vnitra, dnes premiérka Theresa Mayová slibovala, že úřady zakročí a nebudou tolerovat provázanost islamistů se státním školstvím, neboť se například ukázalo, že jeden z vedoucích pracovníků Park View Academy byl zároveň předsedou Výboru pro vzdělání Muslimské rady Velké Británie, což je organizace personálně propojená s islamistickým hnutím Muslimského bratrstva. Již tehdy se ptal John Rossomando, analytik z nevládní organizace The Investigative Project on Terrorism, jestli jsou pravdivé informace o tom, že úřady byly o problémech informovány již v roce 2008, ale nezasáhly.

Jak tedy zjistila britská novinářka Lucy Osborneová, proti islámským školám a islamistům v britských státních školách se příliš nezakročilo. Stále například působí škola, kde bylo zjištěno, že žákům byly poskytnuty učebnice propagující ukamenování osob páchajících podle islámu smrtelné hříchy. Některé školy se sice vláda pokusila uzavřít, ale islamisté tomu zabránili skrze nákladné soudní procesy, jež se táhnou roky, a islamisté tak mohou dále školy provozovat a vláda jim v tom nebrání…

Britská novinářka dále zjistila, že ve Velké Británii působí nadále desítky neregistrovaných ilegálních muslimských škol uvnitř muslimské komunity a nijak se proti nim nezasahuje. Naopak bylo zjištěno, že muslimští učitelé mnohdy i na legálních školách nevyučují děti základům umění a hudby, případně v souladu s islámem vyučují pouze některé umělecké směry.

Na islámské vysoké škole Darul Uloom v Birminghamu inspektoři zjistili, že se tam distribuují islámské letáky s radikálními názory, ale i když ministerstvo školství odebralo škole akreditaci, škola odmítla ukončit činnost a brání se. Nedávno bylo zveřejněno video s projevem muslimského vyučujícího z této školy, který urážel rasistickými poznámkami hinduisty a tvrdil, že nevěřící jsou nejhorší stvoření na zemi; vedení školy však odmítá, že by docházelo k čemukoliv špatnému, a obviňuje školní inspektory z rasismu a islamofobie.

Obdobně na islámské základní škole Al Ameen v Birminghamu inspektoři nedávno zjistili, že děti nejsou vyučovány k respektu k britským hodnotám. Podobně tomu bylo na škole Jamiatul Ummah ve východním Londýně, kde žáci byli vychováváni k nerovnosti pohlaví a k zabíjení osob, jež podle islámu páchají smrtelný hřích.

V reakci na zjištění novinářky prohlásil přední britský politik Philip Hollobone: „Jaký má smysl vyšetřování školních inspektorů, když se na jeho základě okamžitě nezasahuje proti islámskému extremismu?“ Jedna z bývalých žaček islámského vzdělávacího systému ve Velké Británii, Aliyah Saleemová, popsala katastrofální stav islámského vzdělávání. Tvrdí, že na dívčí škole Jamia Al Hudaa v Nottinghamu se nevyučuje hudba, umění, evoluční teorie ani evropská historie.

Aliyah Saleemová dnes píše veřejný blog, v němž kritizuje britskou vládu za to, že dlouhodobě v celé situaci nic nepodnikla a nereagovala na to, že na soukromých muslimských školách jsou šířeny extremistické názory a výuka probíhá podle zásad ortodoxního islámu a v rozporu s britskými hodnotami.