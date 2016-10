Jedete do Thajska? Pozor, po smrti krále bude měsíc bez zábavy. Zavírají i známé podniky s dívkami

„Zemi čeká 30 dní státního smutku, během nichž budou zakázány jakékoli oslavy,“ upozornil premiér Prajutch Čan-Oča. To, co by jinde mohlo být bráno jako planá hrozba, je potřeba brát v Thajsku zcela vážně. Jinak se turisté mohou dostat do problémů se zákony země, protože vše, co se týká královské rodiny a zejména zemřelého panovníka, je pečlivě sledováno a kontrolováno.

Všichni proto musí počítat s tím, že tradiční večerní veselí na thajských ulicích a v nejrůznějších podnicích bude na maximum omezeno.

Co konkrétně můžete při návštěvě Thajska teď očekávat?

Samozřejmě, že v letoviscích se nezastaví provoz a služby pro turisty budou normálně fungovat dál. Jenže úřady důrazně upozorňují, že nebudou tolerovat bujaré veselí a opilecké party, které jsou zde obvyklé. Zavřeno už mají i mnohé podniky, tak populární zejména u turistů-mužů, ve kterých dívky a transvestité tancují či nabízejí své služby.

Cestovní kanceláře upozorňují návštěvníky země, aby projevily více kulturní a společenské citlivosti vzhledem k úmrtí krále. Větší výstřelky totiž nezůstanou ze strany místních obyvatel a policie bez odezvy.

Na plážích můžete chodit v plavkách, ale na jiných veřejných místech, třeba na ulicích, na to raději na několik týdnů zapomeňte.

Například britské velvyslanectví v Bangkoku podle BBC připomíná, že provoz zábavných podniků, ale i nákupních center, bude omezen. Dokonce se nemusí prodávat alkohol ani v některých supermarketech.

„Zdržte se jakéhokoli chování, které by mohlo být vykládáno jako slavnostní či k thajským tradicím neuctivé,“ píše se pak ve zprávě australského ministerstva zahraničních věcí.

Nizozemské úřady doporučují nosit pasy neustále u sebe a vystříhat se jakékoli „kritické diskusi o královské rodině“. Podobné jednání by mohlo vést i k zatčení.

Thajské zákony říkají (a to platí i pro cizince), že každý kdo „uráží, pomlouvá či ohrožuje krále, královnu či následníka trůnu“, může být potrestán až 15 lety vězení.

Thajsko letos očekává rekordních více než 30 milionů zahraničních turistů, z toho skoro třetinu z nich tvoří Číňané. Z Česka do této oblíbené země jelo loni 40 tisíc návštěvníků a jejich počet stále roste.