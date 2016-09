Ve věku 93 let zemřel bývalý izraelský prezident Šimon Peres

Izraelský rozhlas uvedl, že Peres zemřel v 03:40 místního času (02:40 SELČ) v Tel Avivu. Vzhledem k vysokému věku měl již delší dobu zdravotní problémy. Na začátku roku byl po slabším infarktu hospitalizován a asi týden před mozkovou příhodou mu lékaři voperovali kardiostimulátor.

Kromě jiného byl Peres dvakrát premiérem, v letech 2007 až 2014 pak hlavou státu. V roce 1994 spolu s tehdejším izraelským premiérem Jicchakem Rabinem a palestinským předákem Jásirem Arafatem získal Nobelovu cenu za mír za historickou mírovou dohodu s Palestinci.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes Perese ocenil jako "vizionáře s pohledem upřeným do budoucnosti". "Pracoval až do konce svých dní na usmíření s našimi sousedy, které by vedlo k lepší budoucnosti našich dětí," dodal.

Kvůli Peresově úmrtí se dnes dopoledne koná mimořádné zasedání izraelské vlády. Státní pohřeb se uskuteční v pátek, ještě předtím bude zesnulý vystaven v budově izraelského parlamentu (Knessetu).

Na smuteční ceremonii dorazí státníci z celého světa, mimo jiné kanadský premiér Justin Trudeau, německý prezident Joachim Gauck, francouzský nejvyšší představitel François Hollande či rumunský prezident Klaus Iohannis.

Exprezidenta ve svých prohlášeních oceňují politici mnoha zemí. Obama vyzdvihl Perese jako státníka, jehož úsilí o bezpečnost Izraele a o mír vycházelo z jeho neotřesitelného morálního základu a z nepolevujícího optimismu. Podle Obamy zhaslo s Peresovým úmrtím jedno světlo, ale naděje, kterou přinesl, bude žít navěky.

Podle šéfky diplomacie Evropské unie Federiky Mogheriniové Peres "nikdy neztratil naději na mír a nepřestal pracovat na tom, aby se tato naděje stala skutečností". "I v těch nejtemnějších chvílích byly jeho vtip, ironie a umíněná snaha o dialog zdrojem inspirace pro mnoho lidí po celém světě, včetně mě," prohlásila Mogheriniová. "Prezident Peres věřil, že nejlepším způsobem, jak sloužit izraelskému státu a jak zajistit bezpečí izraelského lidu, je mír s Palestinci. Můžeme jen uctít jeho památku závazkem, že přispějeme k usmíření a naplníme jeho vizi dvoustátního řešení," dodala.

Podle Billa a Hillary Clintonových přišel Izrael o vůdce, který "od svého narození až konce svých dní bojoval za bezpečnost Izraele a za jeho rozkvět". Byl "géniem s velkým srdcem; využíval své dary k tomu, aby nastínil budoucnost tvořenou usmířením, nikoli konfliktem", dodali manželé Clintonovi.

Prezidenti Německa a Francie Joachim Gauck a François Hollande vyzdvihli úsilí, které Peres věnoval dosažení míru s Palestinci.

"Šimon Peres ovlivnil Izrael tak jako žádný jiný politik. Sloužil své zemi v různých funkcích, s pevnými zásadami, pokud šlo o bezpečnost Izraele, a se silnou vůlí, když šlo o pokrok mírového procesu s Palestinci," reagoval Gauck. "Navzdory zvěrstvům (nacistů) vůči jeho rodině při holokaustu, Šimon Peres nabídl Němcům ruku. Za tento postoj mu jsme velmi vděční," uvedl také německý prezident.

Hollande označil Perese za jednoho z "nejhorlivějších obránců míru" a za opravdového přítele Francie. "Šimon Peres od nynějška patří k historii, která mu byla společníkem v jeho dlouhém životě," uvedl také francouzský prezident.