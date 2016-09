Další problém v Německu: Stovky dětských uprchlíků mají manžela či manželku

Německé úřady řeší v souvislosti s uprchlíky další zapeklitý problém – mezi migranty je zaregistrováno 361 dětí, kterým není ještě ani 14 let, ale tvrdí, že mají manžela či manželku. Většinou pocházejí ze Sýrie. Mohlo by se ale jednat i o podvod, jak dostat v rámci „spojování rodin“ další lidi do země. Protože i v Sýrii zákon říká, že legální věk pro vstup do manželství je u chlapců 18 a u dívek 17 let.