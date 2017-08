5 konspiračních teorií o tom, kdo zabil princeznu Dianu

Přesně před dvaceti lety, 31. srpna 1997, byly Británie a s ní i celý svět zahaleny do smutku; na Buckinghamském paláci však vlajka na půl žerdi nevlála. Obrovský šok ze smrti princezny, která zemřela ve věku 36 let, tak vystřídaly dodnes živé konspirační teorie. Žádná z nich nikdy nebyla potvrzena, některé z nich ale stojí za připomenutí. Dodnes se tomu nechce věřit: jak mohl někdo tak výjimečný zahynout tak obyčejnou smrtí?

1. Dianu zabil bílý fiat

Řidič jakéhosi bílého fiatu údajně následoval Dianu do tunelu. Soudní dokumenty o mercedesu, kde Diana seděla, nevylučují možnost, že vůz byl oslněn. Teoretici spiknutí tvrdí, že fiat řídil bulvární fotograf James Andanson, jenž Dianu sledoval celé týdny (to je pravda). Tvrdí se o něm, že byl informátorem MI6 i francouzských tajných služeb. Andanson byl nalezen ve svém voze na francouzském venkově v roce 2000 se dvěma kulkami v hlavě. Policie sice tvrdí, že to byla sebevražda, ale pochybovači jsou si jisti: byl zabit proto, že toho příliš věděl.

2. Dianu zabil řidič mercedesu Henri Paul

Byl totiž bezpečnostním manažerem v hotelu Ritz a údajně také spolupracoval s britskou tajnou službou MI6, která ho za jeho služby štědře platila. V době Dianiny smrti měl na účtu čtvrt miliónu liber, což byly na tehdejší dobu obrovské peníze. Pravda je, že řídil opilý a že nikdo z pasažérů neměl zapnuté pásy, což bezpečnosti při jízdě moc nepomohlo.

3. Dianu zabil blesk

Někteří svědci tvrdí, že těsně před nehodou viděli v tunelu jasný blesk, jenž oslnil řidiče i spolujezdce. Patří k nim třeba francouzský očitý svědek François Levistre, který jel tunelem před Dianiným mercedesem. Tak vznikla teorie „blesk před havárií“, což je světlo používané k dezorientaci řidičů při přípravě atentátů. Pravda je, že neexistuje záznam bezpečnostních kamer, i když v pařížském tunelu, kde mercedes narazil do sloupu, kamery byly.

4. Dianu nechal zabít někdo z královského dvora I

Po smrti svého syna zahájil miliardář, podnikatel a majitel obchodního domu Harrods Mohammed Fayed na vlastní pěst vyšetřování pařížské nehody, při níž spolu s Dianou zahynul jeho syn Dodi. Byl si jist, že britská královská rodina byla proti jeho synovi, egyptskému muslimovi, předpojatá. Podle Fayeda bylo nepřípustné, aby měli budoucí král princ William a princ Harry nevlastního otce — muslima. Diana a Dodi měli podle něj těsně před zasnoubením; koupil jí totiž prsten.

5. Dianu nechal zabít někdo z královského dvora II

Fayedovu nepotvrzenou teorii doplňuje i to, že princezna z Walesu prý byla v době havárie s Dodim těhotná. Nemohly jí být ale provedeny testy, protože její mrtvé tělo bylo okamžitě balzamováno. Dodatečné testy hormonu HCG z její krve nic podobného nepotvrdily, avšak tahle romantická možnost žije v srdcích smutných Britů dál.