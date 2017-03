Jak to, že je Alžběta II. vždycky šik? Tajné tipy jejích garderóbiérek

Loni oslavila devadesáté narozeniny, letos 65. safírové výročí usednutí na britský trůn, do důchodu se však Alžběta II. rozhodně nechystá. Všechny průzkumy ukazují, že Britové mají svou panovnici upřímně rádi. Zatímco od pravicových konzervativních voličů se to tak trochu očekává, za republikána se málokdy prohlásí i volič labouristů. Čím starší královna je, tím větší úctě a obdivu se u svých poddaných těší. Jak řekl Pan Ki Mun, „představuje kotvu naší doby“, kromě toho na sebe však díky vrozenému charizmatu a preciznímu stylingu poutá pozornost i módních redaktorů. Jaká jsou tajemství jejích nepřehlédnutelných a přitom stále vkusných outfitů?

1) Všitá závažíčka a na míru vyrobené deštníky

Předpověď počasí bývá v Británii buď špatná, anebo chybná. Královnin oděv však musí být za každých okolností perfektní, ať už prší nebo je větrno. Garderóbiérky tak například všechny Alžbětiny šaty podrobují testování za pomocí elektrických ventilátorů, aby viděly, jak se látka za různých podmínek chová. Následně do lemu oděvu upevnějí malá závažíčka, která pomáhají držet fazónu.

V případě dešťové přeháňky má královna vždy po ruce velký průhledný deštník. Účel transparentnosti je zřejmý – lidé chtějí zahlédnout alespoň kousíček své královny, i když se schovává pod deštníkem. Ty jsou vyráběny na zakázku u firmy Fulton Umbrellas, která podle vzorků zaslaných garderóbiérkami pravidelně vyrábí nové kousky s ladícím lemováním.

2) V zelené ne do parku!

Královna je známá svou oblibou v pastelových barvách. Nejedná se však pouze o osobní preferenci, ale zároveň o praktickou nutnost. Aby byla lépe zpozorovatelná v davu, garderóbiérky připravují outfity, které se budou hodit do prostředí, kde se královna pohybuje. Do parku tak přirozeně nikdy neoblékne zelenou. Během velkolepého koncertu u příležitosti oslavy diamantového výročí pak na sobě měla třeba zlatouróbu, jež souzněla s důležitostí události. Dalším lehce vypozorovatelným pravidlem je, že nikdy neobléká oděv v podobně výrazných tónech dvakrát za sebou.

3) Praktičnost nade vše

S ohledem na náročnost královnina programu i její věk se garderóbiérky snaží o maximální praktičnost připravovaných outfitů. Všechny jsou proto vyrobeny z nekrčivých materiálů – královna tráví dlouhé hodiny cestováním. Elegantní lodičky nikdy nemají víc než 5 centimetrů a víte jaký je trik královniných slavných černých kabelek? Mají dlouhá ucha, aby nezavazela během nekonečného potřásání si rukama nebo se nezachycovala o manžety Alžbětiných oblíbených tříčtvrtečních rukávů. Ačkoliv nikdo přesně neví, co s sebou panovnice v kabelce nosí, existují dohady, že jde o brýle na čtení, mátové bonbóny, kompaktní zrcátko, rtěnku a plnící pero.

Posledním tajemstvím Alžbětiných dokonale sladěných outfitů jsou ručně psané deníky garderóbiérek. Zaznamenávají podrobnosti o všech královniných outfitech, nikdy se tak nemůže stát, že by se objevila v jednom roce ve stejných šatech nebo na dvou událostech v podobných barvách. To, co by se malým holčičkám, které si rády vystřihují papírové panenky a později tvoří vlastní návrhy princeznovských šatů, mohlo zdát jako vysněná práce, tak vzhledem k počtu královniných povinností rozhodně žádná pohádka není.