Životní příběh Melanie Trumpové, princezny z „Nemanic“, která se stala první dámou USA

Poprvé, když svět oblétly její fotografie, na nichž pózuje spoře oděná, z doby, kdy byla modelkou. Na tento útok byla výborně připravená a se svou nejistou angličtinou s přízvukem, jejž jedni nazývají roztomilým a jiným rve uši, se velmi dobře obhájila. Ještě aby ne, byla na to připravovaná dlouhé měsíce. Podruhé si zajistila pozornost projevem, který se až příliš nápadně podobal projevu její předchůdkyně Michelle Obamové. Zda se jednalo o úmyslný krok píáristů a manažerů kampaně, či náhodu, nedopatření, je těžké určit. Zda byl někdo v týmu Trumpových tak vypočítavý, aby věděl, že okopírovaný projev sice nebude nejlepší vizitkou, ale dostane Melanii na několik dní na titulní strany (a o to tady jde), se můžeme jen domnívat. Kdo je tedy Melania Trumpová a jakou se stane první dámou?

FAKTA O ŽIVOTĚ MELANIE TRUMPOVÉ

Melanija Knavsová se narodila 26. dubna 1970 v tehdejší Jugoslávii, dnešním Slovinsku. Otec Viktor Knavs vedl prodejnu automobilů a motocyklů, matka Amalija Knavsová je v amerických médiích zmiňována jako „designérka módy pro děti“, ve skutečnosti pracovala jako švadlenka v továrně Jutranjka, kde se vyrábělo dětské oblečení. Melanija vyrůstala se svými rodiči a sestrou Ines Knavsovou v Sevnici. Ines se „podařilo“ manažerům Donaldovy kampaně dobře skrýt, jelikož nevystoupila ani jednou na veřejnosti a dohledat jakékoliv její fotografie či vyjádření je poměrně obtížené. V čem však udělali novináři Trumpovým čáru přes rozpočet, bylo nalezení nevlastního bratra sester Knavsových.

Denis Cigelnjak je o pět starší než první dáma USA a je synem Viktora Knavse. Se svým otcem se však nikdy nesetkal a nezná ani dvě své sestry. Denise se podařilo novinářům vypátrat asi hodinu cesty od hlavního města Slovinska, Lublaně, kde žije se svou partnerkou a osmiletou dcerou. Oproti Ines se Denis do médií několikrát vyjádřil a se svým otcem, jenž ho opustil, si příliš nebral servítky. Prozradil například, že na něj Viktor Knavs opakovaně neplatil alimenty a že o něj nejevil v podstatě žádný zájem.

Viktor Knavs, otec Melanie Trumpové, jak se dnes jeho dcera jmenuje, se do zájmu médií dostal nechtěně několikrát. V průběhu prezidentské kampaně například vyšlo najevo, že byl komunista.

Na střední školu odešla Melania ze Sevnice, kde rodina žila nejprve v bytě a následně v dvoupodlažním domku, ve kterém bydlí rodiče dodnes, do Lublaně. Vystudovala střední školu designu a fotografování. Následně nastoupila na Lublaňskou univerzitu, kde studovala návrhářství a architekturu.

V té době už se Melania živila modelingem, a měla dokonce podepsanou smlouvu v Miláně, kam se také po zanechání vysoké školy přesunula. Pracovala také v Paříži a byla velmi žádanou modelkou. V roce 1996 odjela do Spojených států amerických. I tento fakt si musela v průběhu kampaně několikrát obhájit, především poté, co její manžel pronesl několik ne úplně taktních vět o imigraci. Média začala útočit na Melanii s tím, že je také imigrantka, což si šestačtyřicetiletá podnikatelka obhájila argumenty, že její přesun do USA proběhl naprosto legálně a vždy si zařídila veškeré dokumenty, jež potřebovala pro legální pobyt.

ZAČÁTKY A ŽIVOT V USA

Když se v roce 1996 přestěhovala Melania, tehdy ještě Knavsová, do New Yorku, nemohla si dovolit vlastní bydlení. Jejím spolubydlícím byl fotograf. Melania tvrdě dřela a podle lidí, kteří se kolem ní v té době pohybovali, dávala jasně najevo, že přijela udělat do Ameriky kariéru a je zde za prací, nikoliv za zábavou. Z večírků odcházela kolem desáté hodiny večerní, pracovat začínala ráno v šest a velmi rychle se jí díky tomu podařilo prosadit. Dostala se na titulní strany celosvětově vyhlášených deníků Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, GQ, Elle. Nejvíce byla médii popotahována za fotografie v časopise Sports Illustrated.

V září roku 1998, tedy dva roky po přestěhování do Ameriky, potkala Melania na večírku módního týdne Fashion Week realitního magnáta Donalda Trupma. Podle Melaniiných slov ji požádal o telefonní číslo. Jelikož s sebou však měl dámský doprovod, přišlo Melanii nevhodné mu své telefonní číslo dát, proto si řekla o jeho číslo s tím, že mu zavolá ona sama.

O rok později vztah Melanie a Donalda oznámila média a pár tuto informaci potvrdil.

Z MELANIJE KNAVSOVÉ PRVNÍ DÁMOU AMERIKY

Ze slovinské imigrantky, jež se díky modelingu dostala do New Yorku, se sedm let po prvním setkání s tehdejším realitním magnátem Donaldem Trumpem stala paní Melania Trumpová. Dvaadvacátého ledna 2005 se konala opulentní svatba, na níž bylo množství celosvětově známých a významných hostů. Mezi nimi byli například manželé Clintonovi. Kdo by tehdy tušil, že se proti sobě o pár let později v prezidentských volbách postaví právě Hillary Clintonová a Donald Trump.

Legendární fotografie ze svatby Donalda a Melanie. • Foto pinterest.com

Melania se stala Trumpovou třetí manželkou. První byla Ivana, rozená Zelníčková, která je nám, Čechům, velmi dobře známá. Druhá Trumpova žena byla Marla Maplesová, americká herečka, jež porodila současnému prezidentovi USA dceru Tiffany Trumpovou, ta se tak stala po třech dětech z prvního manželství — Donaldovi jr., Ivance a Erikovi – čtvrtým dítětem Donalda Trumpa.

Rok po svatbě, v roce 2006, se Donaldu Trumpovi a Melanii narodil syn Barron William Trump, který obývá v rodinném sídle Trump Tower svoje vlastní patro.

Melania byla vždy v roli věrné podporovatelky svého muže, avšak nepříliš výraznou osobností klanu Trumpových. Její roli velmi často zastává nejstarší dcera Donalda Trumpa, Ivanka, jež je stejně jako její otec velmi dravá, nebere si servítky a ráda se ukazuje na veřejnosti.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z — Melania Trump (@FLOTUS) 21. ledna 2017

Život s Donaldem Trumpem nebyl pro Melanii vždy jen procházkou růžovou zahradou, a jak naznačují americká média, manželství rozhodně není v nejlepší kondici. Přesto Melania ve všech rozhovorech, jichž rozhodně není mnoho, tedy alespoň vzhledem k faktu, že je tzv. první ženou Ameriky, papouškuje naučené fráze. Například větu: „Za svým manželem stojím a podporuji ho na 100 procent“ jsme od roku 2014 do nynějšího dne slyšeli v podstatě ve všech jejích prohlášeních. I pro nepříliš bohatou mluvu, kterou při svých vystoupeních na veřejnosti používá, jsou lidé znepokojeni, zda vůbec Melania umí dobře mluvit anglicky. Nejen anglicky, ale dalšími několika jazyky mluví první dáma velmi dobře. Anglicky mluví sice se značným přízvukem, ale že je v tomto jazyce naprosto pohotová a mluví plynule, se můžeme snadno dopátrat, pokud si pustíme videa, jež nesouvisejí s kandidaturou jejího muže. V roce 2010 vytvořila vlastní kolekci hodinek a šperků „Melania™ Timepieces & Jewelry“, prodávanou na televizním kanálu QVC, a o tři roky později představila řadu krémů pleťové kosmetiky „Melania™ Caviar Complexe C6“. Na videích z té doby, tedy ve chvílích, kdy mluví o své práci, je velmi přirozená, usměvavá a milá. Naopak, pokud má vystoupit na podporu svého muže, je nepřirozená a nervózní.

Že této velmi pohledné ženě s kočičíma očima svět politiky a světla reflektorů příliš nesvědčí, je bezpochyby. Sama to potvrdila několika svými rozhodnutími z posledních měsíců. Například tím, že se jako první prezidentova manželka v historii rozhodla nepřestěhovat s celou rodinou do Bílého domu a zůstala v New Yorku, kde její syn chodí do školy.

Melania Trumpová chce být velmi tradiční první dámou. Za vzor si podle vlastních slov vzala například Jackie Kennedyovou nebo Betty Fordovou.