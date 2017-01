Dva roky v pražských taxících: Hodnocení řidičů, služeb i aplikací

Na podzim mi došla po dvou letech trpělivost s taxislužbou, kterou jsem dosud využívala, a rozhodla se ji změnit. Myslela jsem si, že to bude jednoduché. Možností je dnes (alespoň v Praze) opravdu mnoho. Nechtěla jsem dávat opět peníze do služby, která mi nevyhovuje. Nezbylo mi tak nic jiného než stát se malým Jankem Rubešem a zjistit si, co mi která taxislužba nabízí a zda alespoň část z toho, co nabízí, její řidiči opravdu dodržují. Zajímalo mě také to, jak se dispečink k řidičům chová a jak jsou oni sami spokojeni. Na konci celého tohoto procesu jsem si vybrala novou společnost a rovnou se rozhodla o své zkušenosti podělit s našimi čtenáři.

Původní plán byl psát o taxislužbách spíše anonymně. Nedělat nikomu reklamu, nikoho nepoškozovat, napsat prostě jen fakta, s čím vším se dá v taxíku setkat. Tohle však smetl se stolu řidič taxislužby AAA, který nejen že přijal moji objednávku, kde bylo jasně napsáno, že chci platit kartou, aby mi následně tvrdil, že má vybitý platební terminál, a tak mi zastaví někde u bankomatu, protože mi to přece nic neudělá, když si vyberu, ale také se mu povedlo (při té stejné jízdě) usnout na semaforech. Proč tedy nedat zpětnou vazbu tam, kde se dělá něco špatně, a nepochválit tam, kde se práce naopak daří.

AAA TAXI

Před dvěma lety jsem si nainstalovala do chytrého telefonu aplikaci této taxislužby. Byla jsem nadšená z toho, že nemusím mluvit s někým na dispečinku. Jako novinářka jsem služby AAA využívala i několikrát denně a komunikace s operátory mě zdržovala. Díky aplikaci jsem si mohla zajistit tzv. předobjednávku na konkrétní čas. Byla jsem spokojená, téměř vždy přijelo čisté auto, tedy alespoň na začátku. Po půl roce mě občas napadlo, že by bylo milé, kdyby mi dala společnost nějak vědět o tom, že mě registruje jako pravidelného zákazníka. Například nabídkou nějakého zvýhodněného věrnostního programu. Sice se tak nestalo, nebyl to ovšem důvod od společnosti odcházet.

Postupně však začínaly jezdit vozy čím dál špinavější, zvenku i zevnitř. Některé dokonce vyloženě zapáchaly. Cigaretami, jídlem… Z pohledu zákazníka jsem jasně viděla, že se měnila i sorta řidičů, která pro „áčka“ jezdila. A bůh ví proč, čím dál více řidičů si myslelo, že netoužím při cestě po ničem jiném než si s nimi povídat. Tohle je samozřejmě čistě osobní poznámka, každý to má jinak. Já například chci nasednout do auta v místě A, po cestě vyřídit e-maily, případně nějaký hovor, nebo jen tak sedět, pozorovat z okna Prahu a dát odpočinout hlavě. Nezajímá mě nadávání na zákazníka přede mnou, nezajímá mě nadávání na zácpy a nezajímá mě, že „kvůli dispečinku teď máme služby“.

Jsem běžný uživatel, který je líný odinstalovat a nainstalovat novou aplikaci, protože tady už přesně ví, jak to funguje. To je vlastně důvod, proč jsme společný příběh s AAA TAXI neukončili před rokem a půl. Rozhodnutí o odchodu k jiné společnosti ve mně dozrálo na podzim a byla jsem mu o kousek blíž vždy, když mi jeden řidič za druhým oznamoval, proč nemůžu platit kartou, ačkoliv jsem to zadala do požadavků. Jednalo se pořád dokola o stejné výmluvy: došla mi baterie v terminálu, terminál nefunguje, společnost nám to posílá pozdě, když platíte kartou…

A tak se na začátku prosince stalo, že jsem AAA TAXI řekla pomyslné na shledanou.

HLEDÁNÍ

Vybrat si novou taxislužbu se stalo nevyhnutelné. S předešlou jsem nechtěla mít nic společného alespoň do doby, než se úroveň jejích služeb vrátí tam, kde byla, a její řidiči přestanou lhát o platebním terminálu. Sice jsem novinářka, ale novou společnost jsem hledala úplně stejně jako každý jiný smrtelník. Spolehla jsem se na doporučení. Ptala jsem se přátel. Mezi těmi ovšem vznikl konflikt, jenž se týkal platformy Uber. Někdo jezdil Uberem, jiný by do něj nenasedl ani za nic. Jedni ho využívají i v zahraničí, jiní tvrdí, že by ho nevyužívali ani v Česku, protože auta Uberu řídí neprověření „cizí“ lidé. Jak je vám asi jasné, nezbylo nic jiného než vyzkoušet Uber.

UBER

Uber je technologická platforma, která spojuje partnerské řidiče s cestujícími prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Firma vstoupila na český trh v srpnu 2014 s prémiovou službou limuzín UberBLACK a o dva měsíce později přibyla tzv. peer-to-peer služba UberPOP. Aplikace má moc hezkou grafiku, součástí je přehledné menu. Sice Uber nesplňoval moje požadavky ve stylu, čisté, nezakouřené auto apod., jelikož si můžete udělat v případě této služby taxi v podstatě z čehokoliv a řídit ho může kdokoliv, ale na druhou stranu, být například opět na vysoké, je to pro mě ideálně dostupná a friendly služba. Do té doby, než jsem při bližším pátrání zjistila, že Uber až tak friendly služba není.

Když jsem se dostala k dokumentům, jež podepisují řidiči Uberu, nestačila jsem se divit.

Uber na svou platformu pouští řidiče amatéry a nechá je podepsat smlouvu, ve které tito řidiči potvrzují, že jsou de iure taxikáři (ve smlouvě článek 3.1). Také například podepisují, že mají dražší komerční pojištění (ve smlouvě článek 8.1). Řidiči Uberu si toho většinou nejsou vědomi. A takto by se dalo pokračovat.

Bylo jasné, že se nejedná o službu, jež by mi vyhovovala.

Zkušenost to byla poměrně krátká, ale došla jsem k závěru – děkuji, stačilo.

HLEDÁNÍ

Nastalo další hledání. Díky Uberu jsem objevila Liftago, službu, která funguje na podobné platformě. Je však výhradně česká a byla tady dříve než konkurenční Uber. Dobré zkušenosti s Liftagem měli i přátelé, kteří službu využívali. V pozitivním smyslu slova byl skloňován také Modrý anděl, což není oproti Uberu a Liftagu platforma jako taková, ale klasická taxislužba stejně jako například AAA TAXI. TICK TACK Radima Jančury jsem po zkušenostech z předešlého roku, kdy mi dvakrát po sobě bylo na lince oznámeno, že auto dorazí za 40 minut, ani nezkoušela.

Rozhodovala jsem se mezi Liftagem a Modrým andělem. Vlastně mě vcelku překvapilo, že Modrý anděl nabízí i přepravu osob. Dlouhodobě jsem měla za to, že Modrého anděla si voláte ve chvíli, kdy jste někam přijeli autem a v průběhu večera jste se rozhodli popít. Každopádně jsem zvolila Liftago a u toho jsem zatím zůstala.

LIFTAGO

Liftago stejně jako Uber není jedna taxislužba nebo dispečink, ale aplikace sdružující řidiče mnoha taxislužeb. S Liftagem máte přehled, kde jsou nejbližší volní řidiči, nezávisle na tom, s jakou taxislužbou normálně řidiči jezdí. Oproti Uberu jsou v tomto případě řidiči, kteří Liftago používají, ověření profesionálové s licencí. Navíc Liftagu platí pouze za zprostředkování zakázky. Řidiče si v aplikaci můžete vybírat podle odhadu ceny, podle typu auta nebo hodnocení řidiče, záleží na vás. Během cesty vidíte na obrazovce telefonu trasu, ujeté kilometry a aktuální částku. Na konci jízdy můžete řidiče ohodnotit hvězdičkami podle toho, jak se vám cesta a řidič líbili. On udělá totéž. Pokud se vám tedy nezdá, že jste dostali službu, za niž jste si zaplatili, dáte řidiči nízké hodnocení, které vidí i ostatní uživatelé. Řidiči, jež zákazníci označili jako nekvalitní, pak z Liftaga rychle zmizí, protože si je nikdo nevybere a naopak, ti dobře hodnocení, si více vydělají .

Osobně mě velmi potěšilo, že všichni řidiči, kteří mě vezli domů, vždy počkali, než vejdu do dveří. Přece jenom je to v centru Prahy ve večerních hodinách pro mě jako pro ženu mnohem příjemnější. Na druhou stranu je to maličkost, již by se mohli naučit i u ostatních společností. Ale právě těmito maličkostmi vám Liftago přiroste k srdci. Další taková milá „maličkost“ je například funkce „sdílet informace o jízdě“, která umožňuje sdílet „live data“ o jízdě a dát tak ostatním vědět, že míříte bezpečně domů, například rodičům .

Jak jsem psala na začátku, proč nepochválit něco, co opravdu dobře funguje.