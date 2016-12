Jezulátko, Santa i přerostlý ježek. Jak si děti představují Ježíška?

Filmy s vánoční tématikou především z americké produkce mají o podobě toho, kdo nosí dětem dárky jasno - fousatý a přitloustlý pán v červeném kostýmu. Jak si budou "Ježíška" představovat Češi nebylo proto jisté - dřívější podobenství malého Jezulátka zde na čas vystřídal děda Mráz, kterého v posledních letech úspěšně válcuje Santa Claus ze západu.

Realita je následující, "Ježíšek" pro nás v dětství měl v 43 % podobu malého Jezulátka, pro 16 % Santa Clause a 13 % odpovědělo, že dědy Mráze. Nelze však opomenout 6 % odpovědí, kteří si pod "Ježíškem" představovali malého ježka s bodlinkami.

Kdy se děti dozvídají pravdu o Ježíškovi?

Pokud jste zvědaví, do kolika let je vhodné o některých "věcech" okolo Vánoc raději mlčet, tak dle průzkumu je to zhruba do osmi let. Nejčastěji totiž děti věří na Ježíška do 7 let (26 %), do 6 let (20 %) a do 8 let (19 %). Do 9 let už jen 8 % do 10 let pak jen 6 %.

Mnohem zajímavější informací je, od koho se děti dozvědí, že Ježíšek neexistuje. Většinou jsou na vině kamarádi 32 % a samotní rodiče 23 %. Televize (pouze 2 %) hraje překvapivě menší roli než učitelky ve škole (3 %). Nedokázalo si vzpomenout celkem 13 % dotázaných. Jedním z extrémních odhalení v průzkumu byla informace, že pravdu o Ježíškovi se respondent dozvěděl už v mateřské školce od učitelky a že všechny děti pak brečeli.

Hádanka nakonec: a co Mikuláš?

Víte, kde se podle průzkumu Mikuláš nejčastěji zanechá svou andílku? Za oknem! 38 % respondentů uvedlo, že mikulášskou nadílku jim Mikuláš nechává za oknem. Téměř třetině (30 %) nosí nadílku Mikuláš osobně, 13 % ji najde na balkóně a 10 % v pokojíčku. S tím koresponduje nejčastější odpověď respondentů, kudy se k nim s nadílkou dostane – oknem (36 %) a dveřmi (37 %).

Proč se čokoládovna pustila do zvláštního vánočního výzkumu? „I díky našemu zaměření na čokoládu a polevy máme k Vánocům velmi blízký vztah, a proto nás zajímalo, jaký byl náš pohled na Vánoce, když jsme byli děti. Některé odpovědi v průzkumu nám vykouzlily na tváři obrovský úsměv,“ uvedl výkonný ředitel čokoládovny Carla Jakub Šrámek.