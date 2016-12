Fantastická zvířata v reálu: Vědci pojmenovali pavouka podle postavy z Harryho Pottera

Mohlo by se to zdát jako promyšlená marketingová kampaň v době, kdy je v kinech film Fantastická zvířata a kde je najít ze světa J. K. Rowlingové. Autorka čarodějné ságy o Harrym Potterovi ale o iniciativě vědců nevěděla a dozvěděla se to až z novin. Nový druh pavouka, který vypadá, jako by nosil kouzelný klobouk, byl objeven v jihozápadní Indii.