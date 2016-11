Emma Watson si hraje na schovávanou, v londýnském metru ukrývá knihy. Vzít si je může kdokoli

Herečka a propagátorka rovnosti a feminismu Emma Watson rozvířila často dlouhé chvíle Londýňanů, kteří se každý den zanořují do bludištního systému londýnského metra. Zahrála si s nimi na schovávanou.

Do prostor londýnského metra - pochopitelně není zcela jasné, kam přesně - ukryla herečka knihy, do nichž napsala zvláštní vzkazy pro jejich nálezce. Tematika knih je většinou objekt jejího zájmu, tedy genderová rovnost a feminismus. Watson, která se proslavila především ještě jako dětská herečka v sedmidílné sérii filmů o Harry Potterovi, se poslední roky věnuje kromě herectví právě osvětě a propagaci rovnosti žen a mužů. Knihy, které v metru rozdala, sama před tím přečetla, a tak se poznámky do nich vepsané týkají tématu knihy.

Fotku, jak ukrývá v metru knihy, umístila herečka na sociální síť Instagram. Téměř v zápětí si tak fotografie všimly statisíce jejích fanoušků, kteří ji na této sociální síti sledují. Záhy o této knižní hře a schovávanou informovala také britská média. Emma Watson alias Hermiona z potterovských filmů nyní čeká, kdo její knihy najde, a co na ně bude říkat. I toto je tedy dle herečky způsob, jak přiblížit lidem feministickou literaturu, která je podle jejích slov často puncována negativní nálepkou.