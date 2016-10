Škody z kyberkriminality 500 miliard USD ročně. Je šifrování řešením?

Experti odhadují, že v roce 2019 škody celosvětově převýší 3 biliony dolarů. Není divu, že 80 % českých manažerů má obavy o bezpečnost své komunikace. Přitom drtivá většina z nich nepoužívá software nebo zařízení, které by jejich komunikaci šifrovalo. Na to reaguje společnost OKsystem se svojí novou aplikací Babelnet – první českou platformou pro šifrovanou firemní komunikaci.

„Firemní komunikace je dnes ve znamení mobility a BYOD – Bring Your Own Device – neboli doslova Přines vlastní zařízení. Stírá se rozhraní mezi vlastním a firemním mobilem, nemluvě o tom, že každý mobil je dnes téměř plnohodnotným počítačem, který si každý přizpůsobí svým potřebám, co do množství a typů stáhnutých aplikací. Výsledkem je, že citlivá firemní komunikace probíhá přes různé mailové programy a messengery bez ohledu na jejich zabezpečení. Přitom počítačová kriminalita roste výrazným tempem – každý je ohrožený a hrozeb je mnoho. Není divu, že 80 % českých manažerů má obavy o bezpečnost své komunikace.“ vysvětluje Vítězslav Ciml, ředitel společnosti OKsystem, proč se společnost rozhodla vyvinout a uvést Babelnet na trh.

Foto OKsystem

Vnitřní hrozby

Vnitřní hrozby mohou být úmyslné či neúmyslné. Motivem úmyslných hrozeb je většinou vlastní finanční prospěch, odplata nespokojeného zaměstnance, nebo zaměstnanec spolupracující s konkurencí. Příčinou neúmyslných hrozeb je neexistence bezpečnostních politik a opatření, lidská chyba, neznalost, pohodlnost, ignorance nebo nešťastná náhoda. Riziko vnitřních hrozeb je zvýšené u následujících pozic:

Manažeři – mají cenné informace a často nedodržují interní bezpečnostní opatření



Správci ICT – mají přístup ke všem informacím



Vlastní zaměstnanci, odcházející a bývalí zaměstnanci, kontraktoři (60% útoků provádí vlastní zaměstnanci, 40% externisté)



Servisní pracovníci, uklízečky – mají přístup do všech prostor

Foto OKsystem

Vnější hrozby

Vnější hrozby jsou téměř vždy úmyslné a způsobené nejen lidmi, ale i používáním služeb – komunikací, aplikací, cloudu…Mezi hlavní zdroje vnějších hrozeb patří:

Konkurence – ohroženy jsou finanční a rozvojové plány, dokumentace k výrobkům, databáze zákazníků, nabídky do soutěží, intelektuální vlastnictví

Internetové cloudové služby poskytované „zdarma“ – freemaily, chaty a sociální sítě. Provozovatelé služeb vysávají informace od uživatelů.

Nezabezpečený firemní e-mail.

Mobilní zařízení – uživatelé mají v mobilním zařízení uloženo množství citlivých firemních dat a emailů.

Wifi sítě – zejména na pracovních cestách, v zahraničí a na dovolené lze snadno kompromitovat komunikaci. Je snadné spustit falešnou wifi nebo odposlouchávat wifi, která nevyužívá dostatečně kvalitní zabezpečení.

K omezení rizik kyberkriminality přijímají firmy, veřejný sektor i poučení jednotlivci různá opatření. Mezi nejúčinnější patří použití kryptografie pro důsledné šifrování vnitřní i vnější komunikace a uložených dokumentů.

Foto OKsystem

Babelnet

Babelnet zajišťuje šifrovanou komunikaci mezi počítači s Windows nebo macOS a mobilními zařízeními se systémy iOS, Android a BlackBerry, nezávisle na zařízení, místu a způsobu připojení. Kombinuje silné kryptografické algoritmy a protokoly pro zajištění autenticity, soukromí a integrity při zasílání i uložení zpráv a dokumentů na počítačích a mobilních zařízeních. Více informací najdete na webu Babelnet