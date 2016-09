11 dětských kriminálníků viktoriánské Anglie: Jak tvrdé tresty se rozdávaly v 19. století?

Před nástupem královny Viktorie na trůn bylo zcela běžnou praxí posílat odsouzené děti do stejné věznice jako dospělé. Jaké peklo to pro ně muselo být, si lze dnes už jen těžko představit. Ani příchod slavné panovnice ale podmínky pro mladistvé delikventy příliš nezlepšil. Pro děti do 16 let sice byla zřízena zvláštní instituce, ale posílali se tam jen mladiství odsouzení na několik let. Začátek trestu si pak stejně museli odpykat v normálním vězení. Lidé ve viktoriánské Anglii navíc věřili v to, že jen opravdu tvrdé podmínky a zacházení odradí zločince od dalších provinění. Ani institut pro mladistvé tak nebyl žádnou procházkou růžovým sadem. Děti se přitom dostávaly do křížku se zákonem většinou jen kvůli chudobě. Jejich přečiny a vyměřené tresty si můžete prohlédnout v tomto článku.