Výchova podle prababiček: Malé děti si hrály v klecích zavěšených za okny věžáků

V dnešní době bdělých sociálek by to určitě neprošlo, ale ve 30. letech minulého století se staly klece pro děti mimořádně populárními. Tehdejší doktoři totiž začali matkám doporučovat otužování dětí na čerstvém vzduchu a to pro ty, které bydlely ve městech nebylo úplně jednoduché. Absenci zahrady se tak místo koupí kočárku rozhodli řešit koupí kovové klece, kterou zavěsily za okno.