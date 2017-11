Je Okamurova SPD extrémní pravice? A je to vůbec pravice?

Dobří lidé, návrh zrušit daň z přidané hodnoty na léky, a dokonce navrhovat zrušit stejnou daň i na pivo zní sice sexy. Pravda, pro většinu okamurovců je pivo určitě i lék, ale s odpovědnou pravicovou politikou to moc společného nemá.

Pokud v návrhu na snižování daní najdeme alespoň zrníčko pravicovosti, pro pět ran do učebnice politologie, co je (krajně) pravicového například na návrhu SPD ohledně odvolatelnosti politiků a soudců? Vždyť to je programový bod jak od trockistů.

A dále pak zlatý hřeb programu SPD referenda – takřka ke všemu. Pakliže pokládáme referendum za pravicovou, či dokonce konzervativní hodnotu, pak můžeme Coca-Colu pokládat za nejlepší druh vodky.

A další programová kometa Okamury – zestátnění exekutorů. To snad nemůže považovat za pravicový bod ani rozumnější středoškolák.

Odvolatelnost politiků, omezený časový mandát soudců, zestátnění exekutorů anebo referenda v míře větší než velké, něco takového snad skutečně pravicová strana nikdy nemůže slíbit.

Další důkaz o levicovosti SPD je její elektorát. Ne nadarmo a určitě ne zcela náhodně SPD přebrala značnou část voličů levicovým stranám – ČSSD a KSČM.

Bývalí voliči těchto (letos i hnutím Okamury poražených) levicových stran správně porozuměli, že od okamurovců jim žádné pravicové ideje nehrozí, a proto je s radostí volili, i když leckteří mediální politologové a komentátoři vytrvale SPD řadili ke krajní pravici.

Ale možná jen platí odvěká poučka, že politické spektrum je vlastně kruh, a ne přímka, takže z extrémní pravice je to jen kousek na krajní levici!

Závěrečná tečka

Mám za to, že Okamurovu SPD nemožno relevantně zařadit nejen ke krajní pravici, ale nemožno ji přiřadit ani k pravici jako takové. De facto to není ani levice, je to propracovaný populismus jako z čítanky.

Ostatně i na půdorysu právě dovyprávěného příběhu vidíme, jak se dnes dělení na pravici a levici stává čím dál tím méně důležitým a potřebným.

A co vy, vážení čtenáři, pokládáte SPD za pravicovou, či dokonce krajně pravicovou partaj? A je pro vás v dnešní době ještě dělení na pravici a levici důležité? Napište nám o tom, prosím, do komentářů.

Autor je právník a publicista