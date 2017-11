Nakonec někdo do Babišova pelíšku vleze. A pak si některé strany dlouho ani neškrtnou

Zatím jak prezident Miloš Zeman, tak Babiš, ale i všechny ostatní strany, které se dostaly do sněmovny, tvrdí, že řešením by nebyly předčasné volby. Zeman také cukl i ze své představy, že by někdo mohl celé volební období vládnout bez důvěry a nechce to ani vítěz voleb Andrej Babiš. Všechna další řešení budou výhodná zejména pro předsedu hnutí ANO, některé ostatní strany naopak zapláčou. Svým současným trucováním si nevymohou nic.

Babiš nakonec může sestavit vládu, která získá důvěru a může zde čtyři roky „bačovat“ podle svých představ. Bude u toho jedno, zda se s někým domluví na vládní koalici, nebo to bude kabinet menšinový s tichou či otevřenou podporou.

Předpokládat, že všechny strany, které se dostaly do Poslanecké sněmovny, nakonec odolají Babišovu vábení, je naivní. Politika je nejenom uměním kompromisu, ale jde především o moc, posty, peníze, a tím pádem v některých případech dokonce o přežití.

Proto někdo po čase do Babišova pelíšku vleze, jen teď ještě není jasné za jakých podmínek. Pak se ukáže, koho taktika byla umná a úspěšná a kdo bude naopak dlouho sbírat drobečky pod stolem.

Za určitých podmínek se Babiš může domluvit s komunisty (výstřel o zdanění církevních restitucí o tom jasně vypovídá) a také s ČSSD. Socialisté nemají mnoho šancí jak ustát fatální porážku i své finanční problémy a potřebují čas na zotavení. Ten dostanou jedině tehdy, když se dohodnou s Babišem. Dnes sice říkají, že to neudělají, ale to pak jenom zrychlí jejich devastaci, protože žádné kloudné řešení se pro ně nerýsuje.

Podle už známé tradice by se v Poslanecké sněmovně mohli navíc objevit i takzvaní uprchlíci, kteří budou také hlasovat s Babišovou vládou. „Nakoupit“ je, by neměl být pro druhého nejbohatšího člověka v zemi žádný problém.

Zcela paradoxně se do nejméně výhodné situace mohou výhledově dostat tři strany, které se domnívají, že ve volbách výrazně uspěly. Uspěly, ale ve skutečnosti mají jen velmi průměrný počet mandátů. Jedná se o ODS, Piráty a podivnou partičku kolem Tomia Okamury.

Babiš zcela jistě udělá cokoli, aby se na delší dobu chopil moci, ale vládnout s nevyzpytatelným Okamurou nebude. Naopak s ODS a Českou pirátskou stranou by to klidně zkusil, jenže tam naráží na rezolutní odmítání. Jak to může skončit? Každá z těchto tří stran dostane místopředsedu sněmovny a nějaký ten poslanecký výbor. Potom si v opozici mohou povídat, co budou chtít, moc lidí to nezaujme. Reálná moc bude někde jinde.

A Babišova moc se ještě znásobí, pokud v lednu vyhraje prezidentské volby Miloš Zeman a pokud bude naše ekonomika dál dobře fungovat, jak to vidíme v poslední době. Budou peníze na důchody, na zvyšování platů i další věci. To by byla i cesta k vítězství Andreje Babiše v dalších volbách.

Pokud některé strany zváží všechny své možnosti a současně výhody, které by jakákoli spolupráce s novou vládou umožnila, budou za několik týdnů či měsíců s Babišem spolupracovat. Jinak se jim může stát, že bude pokračovat jejich odumírat.

Jistě, podpořit vládu Andreje Babiše je z mnoha důvodů zcela nemorální a bude to popisováno jako zrada na voličích. Je to pravda. Ale tímto způsobem se politika nehraje.