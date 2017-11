Hnutí Mladé ANO: Babišjugend zaspal, je po volbách a propaganda už není potřeba

Před dvěma lety vznikla za velkého zájmu médií mládežnická odnož hnutí ANO s názvem Mladé ANO. Tradice mládežnických hnutí podporujících nějakou partaj jsou samozřejmou součástí chování všech diktatur, vzpomeňme jenom na Hitlerjugend, případně pak na Pionýrskou organizaci Socialistického svazu mládeže. S propagandou, která uhněte mladé mozky do podoby marmeládových koblih ze všech sil přikyvujících Vůdci, je potřeba začínat brzy, dříve než se mládež nakazí zhoubným virem demokracie. A tak vzniklo Mladé ANO.

Babišovi svazáci mají jasno — na svém webu uvádějí své hodnoty, priority a cíle: „Mladé ANO je samostatnou a nezávislou organizací pro všechny mladé lidi mezi patnácti a třiceti pěti lety věku, mající liberální politické smýšlení a orientaci. Jako členové úzce spolupracujeme s hnutím ANO 2011, které je nám politicky nejbližší. Chceme oslovit mladé lidi s vizí spravedlivé a prosperující společnosti založené na svobodě jednotlivce, vzdělání a na liberálních evropských hodnotách. Hlavním účelem Mladého ANO je zvyšování politického povědomí v České republice, rozvoj mladých lidí a vzdělávání v oblastech veřejného života a jejich zapojení do veřejného dění v rámci České republiky.“

Takže ANO má svůj dorost, stará se o mládež a dbá o politickou kulturu v zemi. Moc hezký záměr. Když se podíváme na Mladé ANO blíže, dospějeme ovšem k smutnému závěru, že nejde o žádnou mládežnickou organizaci, ale o politické šikimiki, jež má jenom udělat dojem. A snad — pokud by se to povedlo — přinést tatíčkovi Andreji i nějaké hlasy mladých. Zabloudil jsem totiž včera – 12. listopadu — na web Mladého ANO a poslední příspěvek, jejž jsem tam našel, je k volbám. K těm, co proběhly před více než třemi týdny.

Server Mladé ANO opravdu žije... • Foto mladeano.cz

Nevadí, že proběhly — na mladém anonistickém serveru se stále dočteme: „Běžte k volbám! Potkal jsem se se spoustou lidí, kteří mi říkali, že jejich hlas rozdíl neudělá. Představte si, když si tohle řeknou další tisíce lidí? Dohromady by ten rozdíl určitě udělali, a proto zítra nezapomeňte jít volit, protože tyto volby jsou opravdu klíčové. Jiří Till, předseda Mladého ANO.“ A dál už nic. Žádný novější příspěvek mladí anonisté nepublikovali. Skoro měsíc po volbách.

A ještě větší legraci zažijeme, když se na serveru Mladého ANO podíváme do sekce „lidé“. Je opravdu legrační, že v ní není uveden ani jeden jediný človíček — dokonce ani ten nešťastný předseda. Takže můžeme s úspěchem konstatovat, že Mladé ANO byla předvolební Potěmkinova vesnice a ve skutečnosti jde jen o virtuální subjekt, součást kampaně, která po skončení už vůbec nikoho nezajímá. A já se divím, že mne to u Babiše ještě překvapuje...