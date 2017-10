Pravda o Švejnarovi a Babišovi: Tito dva se scházejí už dlouho, pokud to média nevěděla, jejich chyba

Jan Švejnar dorazil do Průhonic na schůzku s Andreje Babišem

No jistě, Andrej Babiš a jeho piáristé to opět sehráli skvěle. Vítěz voleb se v neděli dopoledne setkal v Průhonicích s ekonomem a někdejším prezidentským kandidátem Janem Švejnarem. Nebyla to zdaleka jejich první schůzka a podle všeho ani poslední. Jenže média to přetvořila ve spekulace, že Švejnar by mohl být ve vládě či dokonce kandidátem na Pražský hrad. Pravda je ale poněkud jiná. Babiš to ovšem moc nekomentoval. Proč také? Renomovaný ekonom jej těsně po volbách v očích mnoha lidí určitým způsobem „legalizoval“, takže je lepší to moc médiím nevyvracet.

Jenže Jan Švejnar se s Andrejem Babišem schází už dlouho a poměrně pravidelně. Předtím měli schůzku na začátku léta, ale to nikdo nezaznamenal. Nikdo o tom tehdy nespekuloval, co to znamená.

Švejnar opakovaně diskutuje se šéfem hnutí ANO 2011 například o takzvaném Průmyslu 4.0 (to je označení pro současný trend digitalizace a s ním související automatizace výroby a v důsledku toho budoucí změny na trhu práce), ale také o školství a vědě. Švejnar je také šéfem Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), který produkuje nejrůznější studie. Poslední byly o důchodech a rodinné politice. A o tyto analýzy se Babiš zajímá. Navíc v době, kdy byl Babiš ministrem financí, tak pod něj spadal Český aeroholding, kde je předsedou dozorčí rady právě Švejnar. V té době se oba muži scházeli ještě častěji, než v současnosti.

O víkendu se měl Babiš se Švejnarem potkat v sobotu ráno, ale vítěz voleb to přesunul na neděli dopoledne. Zda záměrně, aby o tom pak napsala média, můžeme jenom spekulovat. Kdyby se totiž potkali v sobotu ráno, zřejmě by si toho nikdo nevšiml. Takto média čekala v Průhonicích, s kým se po volbách Babiš setká. V neděli večer pak Švejnar odletěl do slovinské Lublaně.

Jan Švejnar byl podle informací Reflexu.cz ale poněkud zaskočen, když v Průhonicích v neděli potkal hejno novinářů. Že by ale netušil, že se tam budou po volbách pohybovat, tomu těžko uvěřit.

Ekonom Švejnar se ale nepotkává pouze s Babišem. Měl v uplynulém volebním období také schůzky se šéfem lidovců Pavlem Bělobrádkem, premiérem Bohuslavem Sobotkou i dalšími politiky.

Zda jsou spekulace o jeho možném vládním či prezidentském angažmá pouhými spekulacemi, není přesto jasné. Zcela jistě by si u toho stanovil podmínky, které by bylo těžké naplnit. Andrej Babiš ale poslal všem jasný vzkaz: Schůzku se Švejnarem zužitkoval maximálně a všem naznačil, že on má přece v rukávu i další lidi.