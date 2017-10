Volby do Poslanecké sněmovny přinesly jednoznačné vítěze, ale i mnoho těžce poražených stran i lídrů. Uspěl miliardář Andrej Babiš, pirát Ivan Bartoš, mluvka Tomio Okamura a superkonzervativec Petr Fiala. Jiní předsedové politických stran jsou ale na odstřel. Pokud se to nestane, může pokračovat agonie jejich subjektů. Z čela neúspěšných stran už odešel předseda Zelených, neomarxista Matěj Stropnický, ale ten nehrál na české politickém nebi významnější roli.

Naprostou katastrofou a neskutečným propadákem je především výsledek ČSSD, která byla vládní stranou a dokonce měla čtyři roky svého premiéra. Dlouho avizovaný pád, jaký předtím prodělala i ODS, postihl i tuto kdysi rozhodující levicovou stranu. Za volby musí přebrat odpovědnost především Lubomír Zaorálek a Milan Chovanec, ale odejít z nejvyššího vedení by měli i místopředseda Petr Dolínek (bombastický propad v Praze, jen 5,57 procenta, což je nejméně od roku 1992) a jeho kolegyně Michaela Marksová, která se nedostala ani do sněmovny. Nikam by se už neměl cpát ani Bohuslav Sobotka.

Historickým porevolučním neúspěchem se vykázali komunisté. Jejich program, i když je ve své podstatě pro někoho pořád radikální, už nemá koho oslovit. Oproti novým protestním stranám je to slabý odvar. Jejich většinou starší voliči navíc postupně odcházejí. Předseda Vojtěch Filip už nemá co nabídnout, mohl by být ale dobrým předsedou poslaneckého klubu.

K odchodu se v sobotu zjevně neměl ani předseda lidovců Pavel Bělobrádek, přestože jeho strana dosáhla jen na 5,80 procenta. Před čtyřmi lety to bylo 6,78 procenta. Přitom Bělobrádek před časem týdeníku Euro řekl, že ihned rezignuje na post předsedy strany, pokud by konečný výsledek klesl pod úroveň z roku 2013. „To je snad samozřejmé ve slušné společnosti. To je, jako kdybyste se zeptal, jestli je dobré smrkat do rukávu. To (rezignace) snad patří k nějaké politické kultuře,“ tvrdil kdysi Bělobrádek. A teď smrká do rukávu…

Samostatnou kapitolou je Miroslav Kalousek a slabý výsledek T0P 09. Ta se sice po dramatickém sčítání radovala, že prošla do sněmovny, ale důvod ke štěstí nemá žádný. V roce 2010 měla ve volbách do Poslanecké sněmovny 16,70 procenta, před čtyřmi lety pak 11,99 procenta a včera se čísla zastavila na 5,31 procenta. Pokles vždy o zhruba polovinu a to je mnoho. Topka stojí i padá s Kalouskem, právě on ji někdy dělá silnější, ale někdy zase slabší.

Trend je ale nepříznivý a nezdá se, že by ho bylo možné konzervováním současného stavu zastavit. Někdo u toho asi poukáže na výrazný skok Dominika Feriho, který doslova proletěl do sněmovny a stal se ve 21 letech za TOP 09 nejmladším poslancem v historii. Jenže Feri je pouze odraz těkavé internetové doby, není to žádný směr cesty. Tu bude muset TOP 09 začít hledat. Zřejmě už jen v pozadí s Miroslavem Kalouskem.