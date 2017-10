Zůstane stávající koalice? Většinu 107 poslanců by měla i koalice ANO s ODS

107. Z průběžných výsledků plyne, že většinu se 107 křesly ve sněmovně by mohly mít dvě koaliční vlády. Stávající parta ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Anebo ANO a ODS. Možná že druhá varianta by byla v praktických otázkách funkční víc než dosavadní trojkoalice.

Kromě opatrného přístupu k Evropské unii a imigrační politice, včetně kvóta na migranty, by to byla daňová politika. Zatímco ČSSD všeobecnému snižování daní v koalici bránila, ODS a ANO by se na tom mohly dohodnout.

Otázka je, zda tyto dvě strany překlenou rozpory, které vvvolává EET, kontrolní hlášení nebo postup finanční správy a zejména jejího šéfa osoba Martina Janečka. A také samotného Andreje Babiše. Navzdory programové blízkosti by totiž koalice s Babišem mohla pro ODS znamenat smrt, neboť občanské demokraty volila značná část lidí právě z důvodů odporu vůči Babišovi.

Teoretických variant je ale víc. Podobnou většinu by daly dohromady i ANO s Piráty, nebo s Okamurovou SPD.