OBROVSKÉ VÍTĚZSTVÍ ANO

Začíná krystalizovat výsledek. ANO slaví obrovský úspěch. Má zatím přes 30 % a posiluje, to se v historii ČR povedlo jen ODS a ČSSD. Historicky nejnižší zisk bude mít patrně KSČM (zatím pod 10 %) a ČSSD (zatím pod 8 %). V parlamentu bude ještě SPD, Piráti, ODS, KDU-ČSL. Na hraně je STAN s 5,5 procenty. Naopak TOP 09 nemá ani 4 procenta. Pokud by poslední dvě jmenované strany zůstaly mimo sněmovnu, bylo by to doslova politické zemětřesení. Na většinu by sahaly ANO s KSČM.