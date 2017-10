Andrej Babiš: On je tak bohatý, že už nepotřebuje krást

In media res: Fascinuje mne neutuchající podpora Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Několik let stále opakuje, že „všetci kradnú“ a že je zapotřebí vyměnit staré politiky. A funguje mu to, ač sám je již nějaký pátek samozřejmě též součástí našeho politického divadla.

I když ANO vykazuje dle předvolebních průzkumů preference neustále mezi 25–30 procenty, osobně neznám ve svém okolí člověka, který by jej volil. Nemyslím si, že by průzkumy byly nějak cinknuté, takovými konspiračními teoriemi se můj mozek myslící v demokratických mantinelech nezaobírá. Spíše mám za to, že mezi Babišovými voliči funguje určité „spiknutí politické slasti“. Tedy že se nikde až na homeopatické množství skalních ANOistů svou volbou nechlubí. Prostě si užívají své utajené spojení s vítězem. Být v triumfálním teamu je z psychologického hlediska určitě sexy a to platí nejen v politice.

Kdo jej vlastně volí?

Jak jinak si vysvětlit, že třeba prodavačka vydělávající 15 hrubého měsíčně (ne týdně) má za to, že její zájmy v Parlamentu ochrání nejlépe strana, pardon hnutí, ambiciózního miliardáře? Dává to smysl?

Dle politologických příruček by lidé z nižší střední třídy měli logicky volit spíše strany levicového typu, které dlouhodobě bojují za jejich práva – např. zvyšování minimálních mezd, boj s nezaměstnaností, více peněz na nemocenské atd. Možná je to tím, že tyto „tradiční strany“ voliče zklamaly či alespoň voliči to tak mnohdy subjektivně vnímají. A možná média a různé PR agentury tomuto „pocitu zmaru z konvenčních (levicových) stran“ také šikovně pomohly. Respektive chyby těchto stran kreativně a důsledně znásobily.

Zrcadlově by se totéž dalo použít i pro strany pravicové a jejich bývalé voličstvo. Kterak jinak si vysvětlit, že třeba živnostenský podnikatel vydělávající přes 50 tisíc hrubého a denně nadávající na zavedení EET a desítek regulací, které ho již postihly či brzy postihnou, jde a volí A. Babiše? Dává to smysl?

Fascinuje mne věta, kterou s oblibou používají Babišovi zastánci – On je tak bohatý, že již nepotřebuje krást. (S oblibou ji říká např. takřka sedmdesátiletá seniorka z naší ulice, i když jinak dlouhodobě prý volí jinou stranu.)

Sancta simplicitas! Již od starého Říma se ví, že nikdo není tak bohatý, aby nechtěl být ještě majetnější. Prostě se s tímto faktem smiřme. Ostatně dle údajů prestižního časopisu Forbes narostl Babišův majetek od chvíle, kdy usedl v české vládě, z 40 miliard na 85 miliard korun.

Pro zajímavost – majetek ex ministra financí Andreje Babiše je údajně jen o sto miliónů dolarů nižší než majetek prezidenta Donalda Trumpa, takže de facto skoro stejný. Gratulujeme!

Samozřejmě, jak se říká, statistika je přesným součtem nepřesných čísel, takže se zde nechci hádat o jednotlivé miliardy. A i statistiku populárního a vlivného Forbesu berme s rozumnou rezervou, nicméně trend, že si Babiš pobytem v politice polepšil, je patrný. On není hloupý, nepodceňovat!

Na závěr mne napadá, nesliboval Babiš, tuším počátkem tohoto roku, že půjde do voleb na posledním místě kandidátky hnutí ANO? Splnil to?

Autor je právník a publicista