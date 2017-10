Spor o duel Babiš vs. Zaorálek na TV Nova je nesmyslný. Takové debaty byly i v České televizi

Paměť a znalosti některých českých politických stran jsou ještě kratší a menší, než bychom si mohli myslet. Svědčí o tom absurdní spor, který se rozpoutala kolem televizního duelu Andrej Babiš – Lubomír Zaorálek, jež odvysílá televize Nova 19. října. Některé strany (ODS, Piráti) se dokonce kvůli tomu obracejí na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. To už je úplný nesmysl. ODS navíc podobné diskuse v minulosti nevadily, ovšem to se jich pravidelně zúčastňoval jejich zástupce.

Jen pro připomenutí. V roce 1996 se těsně před volbami na Nově utkali Miloš Zeman a Václav Klaus. V roce 2002 pak Vladimír Špidla a opět Klaus. Za další čtyři roky Jiří Paroubek a Mirek Topolánek. ODS si tehdy na „neobjektivitu“ Novy nestěžovala, protože byla závěrečným televizním debatám na nejsledovanější televizi přítomna.

Jenže to nebyla specialita privátní Novy, ale také veřejnoprávní České televize.

V roce 2006 přišla ČT v rámci Otázek Václava Moravce s velkým volebním projektem, ve které diskutovali v průběhu tří měsíců lídři pěti stran s největšími volebními preferencemi. Jenže těsně před volbami se v duelu sešli pouze Jiří Paroubek (ČSSD) a Mirek Topolánek (ODS). To samé se zopakovalo v roce 2010 a na poslední diskusi byl přítomen Paroubek a Petr Nečas (ODS).

I tehdy to vadilo některým stranám, ale spíše těm malým. Dnes si na připravovaný duel Babiš-Zaorálek stěžuje kdekdo. Lepší by ale bylo v případě některých stran mlčet.

Velmi přesně popsal historii televizních debat v České republice mediální expert Milan Šmíd na svém webu Louč. Nabídl ucelený přehled za posledních 25 let. Když si tento text podrobně prostudujete (najdete ho zde), tak zjistíte, že podmínky k diskusím se v našich televizích postupně vyvíjejí a mění. Televize Nova to ale dělá už mnoho let víceméně pořád stejně či podobně.

Daleko větším problémem, než diskuse Babiš-Zaorálek, je naprostá inflace předvolebních debat. Dokonce jen těch údajných „superdebat“ (jak zní mediální zkratka) je tolik, že je diváci, posluchači a čtenáři už ani nedokážou sledovat. Politici jsou prakticky každý den v nějakých debatách, nikdy tolik prostoru neměli. Debaty běží na ČT, na Primě, na televizi Barrandov, v České rozhlase i dalších rádiích, na mnoha internetových serverech, k tomu máme dnes ještě Facebook, You Tube a Twitter. Diskusí je tolik, že voliče to až otravuje a nedokáže se na ně pořádně soustředit.

Například kancléřka Angela Merkelová šla před zářijovými volbami v Německu do jediné televizní debaty. Ta se konala 3. září a jejím soupeřem byl Martin Schulz, šéf sociální demokracie. U našich sousedů se ale umí domluvit civilizovaně – diskusi dvou nejsilnějších lídrů vysílaly najednou televize ARD, RTL, Sat.1 a ZDF. Tedy veřejnoprávní i soukromé stanice dohromady a diskusi vedla skupina čtyř zkušených moderátorů ze všech jmenovaných kanálů. V Německu žádný problém, u nás máme kolem toho neplodnou a otravnou diskusi a zaznamenáváme nejrůznější stížnosti.

Ve skutečnosti se ale nic podstatného v případě českých televizních debat neděje, je to pouze předvolební taškařice, která má vyprovokovat a zneklidnit soupeře.