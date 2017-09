Otevřete oči a volte Svobodné!

Nekritizoval bych ODS a hleděl bych si prezentace programu vlastní strany, kdyby jejich prominentní kandidát neříkal, že „zásadovost je o ničem“ a neříkal, že „kdo chce hájit program Svobodných, musí v Praze volit ODS“. To mě vytočilo a musím se ozvat. Volič, který hájí program Svobodných, nepotřebuje takovéto nejapné rady od soupeře.

Připomeňme si, před čím má volič podle Klause mladšího zřejmě „zavírat oči“, a co v praxi znamenalo krédo, že „zásadovost je o ničem“.

Otevřme oči a osvěžme si paměť!

ODS vždy mluvila o tom, jak chce nízké daně a jak nám Brusel škodí. Jak to ale bylo, když ODS naposledy vládla?

Nejprve od roku 2010 zvýšili daň z příjmu fyzických osob o 1200 Kč ročně (nazvali to "povodňová stokoruna"). Pak zavedli srážkovou daň 15 % z úroků ze stavebního spoření. Zavedli zdanění důchodů pro důchodce s celkovými příjmy nad trojnásobkem průměrné mzdy. Zavedli 50% daň z podpor ke stavebnímu spoření. Zvýšili dálniční poplatek pro osobní auta z 1200 Kč na 1500 Kč a mýtné pro nákladní vozy zvedli o čtvrtinu. Zvýšili sazby daně z cigaret z 2,05 Kč na 2,10 Kč/kus a volného tabáku z 1340 na 1400 Kč na kilogram. Pro řidiče jezdící na plyn zavedli od ledna 2012 daň ze stlačeného zemního plynu ve výši 500 Kč za tunu. Zvýšili spodní sazby DPH z 10 % na 14 % u potravin, léků, tepla, vody, dopravy, knih a dalších položek. Zavedli 32% daň z povolenek na emise při výrobě tepla a elektřiny. V roce 2012 pak prosadili ve sněmovně další zvýšení DPH ze 14 % na 15 % u spodní sazby a z 20 % na 21 % u horní sazby. Dětské pleny zařadili do vyšší sazby a zvýšili tak jejich zdanění ze 14 na 21 %. Schválili zvýšení daně z převodu nemovitosti ze 3 % na 4 %. Schválili zrušení slev na dani pro živnostníky a zvýšení daně z příjmu fyzických osob z 15 na 22 % pro lidi s příjmy nad čtyřnásobkem průměru, nazvali to solidární přirážka. Zrušili strop pro placení zdravotního pojištění a zdanění lidí s nadprůměrnými příjmy tak zvýšili o 13,5 procenta. Nezapomněl jsem na něco?

Říkali, jak nechtějí předávat pravomoci na Evropskou unii, ale prosadili Lisabonskou smlouvu, která znamenala předání nových pravomocí na Brusel a zmenšení váhy hlasu České republiky při hlasování na Radě ministrů o směrnicích, jako je třeba ta o omezování zbraní, nebo o migračních kvótách.

Je hezké, že dnes ODS říká, že chce zrušit daň z převodu nemovitosti. Ale chce to opravdu, když to byla naposledy ona, kdo zvýšil její sazbu o třetinu? Je hezké, že ODS říká, že nechce euro, ale když měla možnost navrhnout pro Českou republiku trvalou výjimku z eura, nikdy to neudělala, ani za Topolánka, když se jednalo o Lisabonské smlouvě, ani za Nečase, když Merkelová prosadila další změnu smlouvy.

ODS dnes říká, že s Babišem, do vlády nepůjde. Ale ještě v březnu Václav Klaus ml. říkal, že ODS může jít do vlády s Babišem, když bude mít okolo 15 procent, prý aby tím ochránili demokracii v naší zemi.