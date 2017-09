Václav Klaus ml.: Nohavica hodně přispěl k naší svobodě

Co říkáte parlamentnímu cirkusu kolem vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka kvůli obvinění z dotačního podvodu?

Jde to mimo mě. Vnímám politiku jako věc veřejnou. Něco změnit, dát lidem více svobody, snížit daně, zrušit inkluzi, hájit národní stát...

Rozumíte stávkové pohotovosti učitelů a dalších státních zaměstnanců? Vždyť vláda chce přidávat všem.

To je odborářská akce. Odbory jsou filiálkou sociální demokracie, tj. když vládnou, jsou odbory zticha. Když jejich vláda končí a bude vládnout někdo jiný, tak se pomalu připravují na protesty. Drtivá většina učitelů není odborově organizována.

Máte názor na vyznamenání Jaromíra Nohavici prezidentem Zemanem? Zaslouží si ho?

Já jsem (a v mládí byl) metalista, nikoli kotlíkář. Nicméně stejně jako v rockových klubech osmdesátých let jste měli pocit svobody a jiného světa. Tak zase ti moji spolužáci, co jezdili na Portu a poslouchali Nohavicu, to měli z jiné strany stejné. Nohavica velmi přispěl svobodě v této zemi. A (snad mě moji rockoví přátelé nezabijou), ty písničky (já znám teda asi tři) jsou hezké.

Europoslanec a předseda Svobodných Petr Mach rezignoval na mandát a bude se soustřeďovat na sněmovní volby. Neloví ve stejných vodách jako ODS?

Myslím, že se Petr Mach teď hlavně soustředí na otcovství, což je správné. V politice pouze ubírá hlasy pravici, které roztříštěnost neprospívá. Já mám Svobodné a jejich program ve velké oblibě, v minulosti jsem je i volil. Obdivuji jejich zásadovost, ale z praktického hlediska je to v současnosti zcela o ničem. Kdo chce hájit jejich program, musí zavřít oči a volit ODS. Alespoň v Praze. Totéž se týká Realistů.

Příští týden uplyne 80 let od smrti TGM. Zbylo z něj něco aktuálního pro dnešek? Vážíte si jej?

Vážím. Zakladatel moderního českého státu na občanském principu. Osobní statečnost (Rukopisy, hilsneriáda) stát proti všem. Zásadní rozhodnutí odejít ve čtyřiašedesáti letech do exilu a vybojovat stát, tedy ve věku, kdy se již lidé většinou do větších, nejistých a překotných akcí nepouštějí. Vlastenectví. Předběhl dobu v politickém marketingu — bílá vzpřímená postava na koni. Uměl stárnout. A tisíc dalších věcí.