Babiš chce zmírnit EET. Ale kam s koupenými e-pokladničkami? Na pole u Čapího hnízda

Andrej Babiš neumí psát na počítači, říkala to jeho mluvčí. Protože však předpokládá, že zdejší občané jsou zdatnější, přinutil svým nápadem na elektronickou evidenci tržeb i ty nejmenší živnostníky, aby si pořídili připojení k internetu a e-pokladnu. A hle, ve volebním programu slibuje právě těm nejmenším, s obratem do půl milionu a paušální daní, že je téhle povinnosti zbaví. Aby mu už pořízené pokladničky nehodili na hlavu, měl by prozradit ještě jeden podstatný detail.