Hnutí STAN si zahraje poslední pokerovou partii. Přijde i o své trenýrky?

Na úvod je potřeba připomenout a zdůraznit, že koaliční smlouva mezi KDU-ČSL a STAN dosud nikým nebyla vypovězena a formálně tak stále platí. Nicméně všeobecně se už má za to, že lidovci už mají jasno a své partnery postavili před hotovou věc. Rozhořčená reakce STAN na rozhodnutí lidovců je proto poměrně logická. Stejně lidsky pochopitelné jsou i reakce některých jejích čelných představitelů hnutí, kteří vyzvali, aby starostové šli do voleb sami.

Když však odhrneme emoce stranou a na celou záležitost se podíváme s chladnou hlavou, zjistíme, že hnutí STAN hraje s velice nízkými kartami a na výběr už moc nemá. Upřímně řečeno, už nyní je v kůži hráče pokeru, který hraje o své trenýrky. Od stolu sice může odejít ve vypůjčeném kabátě, ale také jej mohou jako naháče vykopnout z kasina zadním vchodem.

Ona případná post-pokerová nahota by pro STAN ale až zas takovým trestem nebyla. Ostatně posuďte sami. Pro propagaci společného projektu s lidovci až na světlé výjimky toto hnutí neudělalo vůbec nic. Snaha o prezentaci vlastních témat či osobností se limitně blížila nule. Pak se ale nikdo nemůže divit, že řada lidí oslovených v průzkumech žila v mylném přesvědčení, že STAN stále spolupracuje s TOP 09 či netušila, že k uzavření spolupráce s KDU-ČSL vůbec někdy došlo. A co hůř, někteří zástupci STAN po šťouchanci od lidovců začali prohlašovat, že přítomnost ve Sněmovně pro ně vlastně není zas až tak klíčová, když už sedí na radnicích či v regionech... Tomu se říká slušný vlastní gól.

Spolupráce s lidovci byla a je především osobním projektem šéfa STAN Petra Gazdíka. Ten byl i jako jeden z mála vidět a angažoval se. Teď bude v nezáviděníhodné situaci. Na úterním zasedání špiček STAN navrhne, kudy dál. Různých modifikovaných řešení je několik, přičemž z pohledu Petra Gazdíka jsou všechna špatná. Spojit své jméno by ale měl jen s některými.

Nejhorším výsledkem by bylo, kdyby se mu hnutí rozdrolilo na více skupinek a dál by každá z těchto skupinek jela na vlastní pěst. Některé z nich by šly na lidovecké kandidátky, některé by udělaly vlastní truckandidátky a zbylé by nešly do voleb vůbec. Svým spolustraníkům by proto měl Gazdík navrhnout následující: buď CELÉ hnutí a všichni jeho kandidáti vstoupí na kandidátky KDU-ČSL a tuto pomyslnou hořkou pilulku rychle spolknou a nebo nepůjdou do voleb vůbec.

Představa některých představitelů STAN, že by hnutí šlo do voleb samostatně a uspělo v nich, snad nelze brát ani jako pokus o pozdně aprílový žert. Nemají nejmenší šanci. Pokud si delegáti zvolí čtvrté, páté či jiné x-té řešení, jenž udělá z celé záležitosti ještě větší bramboračku, měl by Gazdík vstát od stolu a rezignovat na svoji funkci.

Ne celou věc je potřeba pohlédnout ještě z jiného úhlu. Pokud se starostovské hnutí vyvlékne ze spolupráce s lidovci a půjde do voleb samotné, čeká ho prohra a natluče si nos. Pro řadu voličů to může znamenat určitý signál před příštími komunálními a senátními volbami, které se konají za rok na podzim a v nichž starostové budou obhajovat mnoho pozic. Podtrženo sečteno, starosty čeká přetěžká Sophiina volba. Nyní už jde jen o to, nedostat potupné dva kanáry, ale uhrát alespoň v každém setu jeden game.