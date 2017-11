Vrtěti Českem: Ruská habaďúra s článkem o okupaci pomohla Zemanovi v prezidentských volbách

Náhodou nevyšel ani článek o okupaci Československa na ruském propagandistickém webu právě v den, kdy Miloš Zeman přijel na návštěvu Ruska. Něco takového se v autokratické zemi, kde mají se svobodou slova dlouholeté problémy, jen tak stát nemůže.

Armádní televizi Zvezda od února 2005 provozuje přímo ruské ministerstvo obrany. Takže provozuje i její web, kde text vyšel. Zvezda je považována za jeden z nejvýznamnějších protizápadních kanálů v Rusku a zveřejnila již mnoho falešných zpráv. Materiál o Československu byl jen dalším ze série nesmyslů, kterými ruská propaganda krmí své občany i svět. Krmení je přitom důsledně organizováno, náhody v tom nefigurují.

Komu ale nakonec nejvíce posloužil jeden pofiderní text? Především prezidentovi Zemanovi.

Blábolům, že máme být Rusům za okupaci a politický a společenský teror po roce 1968 vděční, někdo v největší zemi světa skutečně pořád věří. Dokonce se to objevuje i na místní politické scéně, není to ale už 25 let ruská oficiální politika. Proč by tedy něco podobného zveřejňoval web ministerstva obrany?

Ruský premiér Dimnitrij Medveděv tvrdil, že text byl „osobním názorem autora a vedení země do práce novinářů nezasahuje“. Druhé části té věty může věřit pouze Medveděv, protože realita je právě opačná.

Článek, který mezitím z webu armádní stanice zmizel, perfektně zapůsobil především v prezidentské kampani Miloše Zemana. Náhodou není ani to, že Zeman podle svých vlastních slov vlastně žádnou kampaň nevede.

Prezident se v minulých dnech stal pro některé české voliče výjimečným hrdinou, protože se jakoby dokázal postavit ruské zvůli přímo na jejím území. Kdo by nechtěl takového politika? Odvážného, moudrého, bojujícího za svůj národ. Navíc volby jsou za dveřmi.

Průběh zveřejnění textu, následná pokorná omluva ruského vedení a silácké řeči Miloše Zemana ale spíše naznačují, že se mohlo jednat o pečlivě připravenou akci. Pokud chtěla ruská propaganda ovlivnit naše prezidentské volby, tak lépe už to vymyslet nešlo. Musím přiznat, že to bylo takřka dokonalé.

V roce 1997 se objevil dnes už mimořádně známý a v politických kruzích často citovaný film „Vrtěti psem“ (Wag the Dog). Popisuje, jak se manipuluje médii i veřejným míněním. Název díla v sobě obsahuje i vtip: „Proč pes vrtí svým ocasem? Protože pes je chytřejší než ocas. Kdyby byl ocas chytřejší, vrtěl by ocas psem.“

Vyložit si můžeme tuto průpovídku jakkoli a ona má skutečně mnoho interpretací. Jak ale dokázala v minulých dnech ruská propaganda kvůli jednomu článku „vrtěti Českem“, a jak to báječně posloužilo Miloši Zemanovi, nebude jistě náhoda.

Autor je senátorem za ODS