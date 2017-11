„Nejsem válečný zločinec,“ zvolal generál u soudu a před kamerou vypil jed. Později v nemocnici zemřel

Generál bosenských Chorvatů Slobodan Praljak, který dnes během odvolacího procesu u mezinárodního soudu v Haagu požil jed, zemřel v nemocnici. Oznámila to chorvatská média. K dramatickému incidentu došlo hned poté, co odvolací senát Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) potvrdil předchozí verdikt pro 72letého generála na 20 let za mřížemi.