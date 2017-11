Babišovy metody jsou brutální, je kmotr. Uzurpuje si moc za každou cenu, tvrdí Jaroslav Kmenta

Kmenta: Babišovy metody jsou brutální, je to kmotr. Křičí na lidi a uzurpuje si moc za každou cenu

Babišovy podnikatelské metody označuje za brutální, hlavně menší podnikatele prý při budování svého zemědělského impéria tlačil ke zdi, v ničem si dle názoru Kmenty nezadal s postupy nejznámějších českých mafiánů. Od Františka Mrázka a Radovana Krejčíře ho odlišuje to, že se nezapletl do násilné trestné činnosti, vznětlivost a agresivní chování mu ale možná vydláždily cestu k trestnímu stíhání, domnívá se Kmenta.

Babiše by rád viděl na detektoru lži, podle novináře bychom se pak dozvěděli, že na premiérském postu trvá jen proto, aby ochránil sebe a svou rodinu před vězením. Chystají Babišovi lidi na Kmentu podání žaloby? Jak šéf hnutí ANO zasahoval do veřejného dění před vstupem do politiky? A proč nutně potřebuje spolupracovat s SPD Tomia Okamury a komunisty? Odpovědi v rozhovoru.