Zdeněk Svěrák: Český národ zhyne. Nejdřív ztratí rozum a pak přestane rodit děti

Nestává se příliš často, že by Zdeněk Svěrák rozvířil svým výrokem debatu ve společnosti. Během výročí 99 let od založení Československa se mu to ale podařilo. Na koncertě Trvalky, kterým v den státního svátku slavil ve vyprodané O2 areně padesátiletý pracovní vztah se skladatelem Jaroslavem Uhlířem, se před jednou z písní zamyslel nad budoucností českého národa. Předpověděl mu zánik, který začal zhloupnutím, jaké Češi předvedli u volebních uren při říjnových volbách do poslanecké sněmovny a bude pokračovat nechutí mít děti. Na celý výrok se podívejte na videu.