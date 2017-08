Video z dramatické pražské honičky. Zdrogovaný řidič způsobil několik nehod ve snaze ujet policii

Kombinace drog a kradeného auta nikdy nemůže skončit dobře. Navíc, když se jedná o osmnáctkrát trestaného recidivistu, jenž má až do roku 2021 zákaz řízení. A právě s takovým individuem se museli potýkat pražští policisté.

„Policisté si všimli na Prosecké ulici vozidla Citroën, které v policejních databázích procházelo jako kradené. Auto se proto rozhodli zastavit, ale řidič na jejich výzvu zapnutými majáky nereagoval a začal ujíždět. Vysokou rychlostí dojel až na Povltavskou ulici, kde postupně naboural do čtyř vozidel. Při posledním střetu zůstalo jeho vozidlo nepojízdné a policisté řidiče zadrželi. To se neobešlo bez použití donucovacích prostředků, jelikož byl muž agresívní a bránil se. Vzhledem k tomu, že se při dopravní nehodě zranil, museli si ho následně do péče převzít záchranáři. Ještě před jeho odvozem do nemocnice se podrobil orientačnímu testu na drogy, který byl pozitivní na amfetamin. Policisté po převozu do nemocnice zadrženého muže střežili a po jeho ošetření převezli do policejní cely. Během dnešního dne s ním budou kriminalisté provádět úkony trestního řízení, aby objasnili všechny okolnosti krádeže vozidla a jeho ujíždění. Zadržený je pětatřicetiletý osmnáctkrát trestaný muž, který má do září roku 2021 vyslovený zákaz řízení motorových vozidel,“ uvedl Jan Daněk z Policie ČR.