Exkluzivně z premiéry Trainspottingu 2: Vyzpovídali jsme Spuda, Begbieho i Rentona! Bude třetí díl?

Prošli se po něm všichni hlavní protagonisté včetně Ewana McGregora či Roberta Carlyla alias Begbieho a navzdory počasí, v němž se kameramanům vybíjely baterie, zdravili promrzlé publikum bezmála dvě hodiny. Premiéra tak víc než oficialitu připomínala jednu velkou party. “Ku..evská zima, ale tohle za to stojí,” glosoval pospolitou atmosféru Robert Carlyle alias Begbie.

Trainspotting je pro Skoty srdeční záležitost. Když Boyle tvrdí, že jsou to “takové skotské Hvězdné války”, není daleko od pravdy. Místní pro Trainspotting dýchají, což se potvrdilo nejen během natáčení (skotská premiérka se prý dokonce vyvlékla ze zahraniční cesty, jen aby se ho mohla zúčastnit), ale i v samotný den premiéry. “Neznám Edinburčana, který se nešel podívat. Trainspotting je přece náš!” říkala mi v obchodě Mary, prodavačka, jež se přitom v éře původního Trainspottingu sotva batolila.

Ještě častěji zájmeno “náš” padalo v souvislosti se zmíněným Carlylem. Begbieho Skotové zbožňují. Rodák z Glasgow, kde mimochodem vznikala převážná část prvního dílu (ten druhý se naopak točil v Edinburghu), platí doma za národního hrdinu.

“Skoti se nehlásí k Irvinovi ani ke slavnému psovi Bobbymu, ale Begbie, ten je prostě jejich. Dokonce i vězni, když jsme u nich filmovali Begbieho pobyt v lochu, měli k Robertovi téměř bratrský a vztah,” prozradil Boyleův dvorní producent Andrew Macdonald.

Carlyle sám to spíše zlehčuje. “Legenda? To tedy nevím. Každopádně je to pocta,” odpověděl v rozhovoru, jenž Refllexu poskytl přímo na premiéře. Mimo záznam potom prozradil, že by se nebránil ještě jednomu pokračování Trainspottingu. “Begbie ostatně vystupuje v poslední knize Irvina Welshe The Blade Artist. Takže kdo ví, možná neřekl poslední slovo.”

