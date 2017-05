Facebook chystá technologický převrat: Psaní zpráv jen pomocí myšlenek | Reflex.cz

Potenciální úspěch třináct let staré společnosti Marka Zuckerberga by znamenal historický okamžik, revoluci v oblasti zaznamenávání textu. K jejímu dosažení byl sestaven šedesátičlenný tým zahrnující i experty na strojové učení či neurologické procesy.

Cílem Facebooku je za minutu převést až sto slov, na které uživatel myslí, do textu v mobilním zařízení. „Prolomilo by to nejzazší privátnost, kterou člověk má – vlastní mysl,“ řekl E15 Josef Šlerka, expert na sociální sítě.

Už by tak nebylo třeba psaní rukou na dotykovém displeji. „Zní to neproveditelně, ale jsme blíž, než byste si mohli myslet,“ prohlásila vedoucí hardwarových inovací Regina Dugan s tím, že by systém dekódoval jen ty myšlenky, které se uživatel rozhodl sdílet.

Nemusel by přitom podstoupit invazivní lékařský zákrok, technologie by měla analyzovat mozkovou aktivitu pomocí laserových senzorů a v reálném čase ji převádět na text.

