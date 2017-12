Václav Klaus ml.: Vyloučení Rusů z olympiády? Nesouhlasím s kolektivní vinou!

1. Podle první místopředsedkyně ODS Udženiji byste měl přestat hrát roli pravicového mučedníka. Přestanete?

Jsem kolegiální člověk, tak nebudu nic vzkazovat svým spolustraníkům ani první místopředsedkyni přes média. Ani na ně útočit. Očekávám ovšem stejný přístup.

2. Evropská komise zažalovala Českou republiku kvůli neplnění kvót na uprchlíky. Je nějaká jiná možnost se bránit než vystoupit z unie?

Formálně se můžeme bránit u zpolitizovaného evropského soudu. Osobně si nedělám iluze, že tento postoj přinese nějaké pozitivní výsledky.

3. Americký prezident Trump oznámil, že Jeruzalém je hlavním městem Izraele a že do něj přestěhuje americkou ambasádu. Mělo by Česko následovat?

Věcně jde o to, co považuje za své hlavní město stát Izrael a zda to respektují ostatní země. Myslím, že bychom to respektovat měli u všech států, se kterými máme diplomatické styky.

4. Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem, aniž by měl jistou vládní většinu ve sněmovně. Nebo ji má?

To já vím stejně dobře/špatně jako novináři, zda má domluvenou většinu. Vypadá to, že zatím ne. Zdání ale může klamat.

5. Souhlasíte s vyloučením – nevyloučením ruských sportovců ze zimní olympiády?

Nesouhlasím s kolektivní vinou kdekoli a u čehokoli. U sportu mě to vrací do let studené války, kdy sportovci obou táborů někam nejezdili. Žádné demokracii či spravedlnosti to v ničem nepřispělo. Státy spolu mají obchodovat a utkávat se na sportovním poli – v době olympiády nebyly války ve starověku. Eskalování mezinárodního napětí se mi nelíbí. Jinak nejvíc a nejsystematičtěji dopovali v minulosti sportovci NDR, přesto nechci, aby byli z her vyloučeni Němci.