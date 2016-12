Záporné úrokové sazby způsobí třetí světovou válku, tvrdí senátor Jaroslav Kubera

Spekuluje se o vaší kandidatuře na prezidenta. Budete se o Hrad ucházet?

Proč s tím začínáte? To je to poslední. Kdo vystartuje na dlouhou trať příliš brzy, tak ho většinou ti startující s rozvahou těsně před cílem předběhnou. Termín je v březnu 2017.

V čem byste byl jiný prezident, kdybyste se rozhodl kandidovat?

Miloš Zeman nesplnil slib, že bude svorníkem společnosti, která je rozdělená i bez něj. Pro kandidáta na prezidenta bude podstatné, aby dokázal oslovit podobný vějíř lidí jako on. S tou dříve nazývanou pracující inteligencí má trochu potíže, ale masa voličstva je bohužel úplně jiná. Mě potkávají lidé a říkají „celá naše rodina tě bude volit“. To už mi chybějí jen tři miliony dvě stě dvacet tři tisíc osm set dvacet dva hlasů a máme to doma. Je třeba umět trochu počítat a to by měli umět všichni kandidáti.

Chcete si tedy teď mapovat podporu?

Největší výhodu má ten, kdo kandiduje jako poslední, protože už zná svoje soupeře.

Miloš Zeman tvrdí, že do Česka přivedl čínský kapitál. Chtěl byste také tak aktivně vystupovat v zahraniční politice?

Je hranice, kterou bychom neměli překračovat. Ta je daná větou já pán, ty pán. Nejde o to, jestli je země malá nebo velká. Proto jsem také kritizoval prohlášení čtyř ústavních činitelů vůči Číně. Nemyslím, že by z její strany přišly nějaké dramatické sankce.

Hodně kritický jste vůči Evropské unii. Co říkáte na hlasy volající po vystoupení Česka?

Czexit není řešení. Je to možné, ale ne taktické. Důležité je sehnat podporu jiných zemí i mimo visegrádskou čtyřku pro její reorganizaci. Já jsem kritický vůči tomu, jak EU funguje. Základ dnešních problémů je Lisabonská smlouva, proti které nás tehdy v Senátu hlasovalo sedmnáct.

Jak by tedy podle vás měla Evropská unie vypadat?

Ideální by bylo, kdyby se sebrala pravomoc Evropské komisi, to je parta nevolených úředníků, v Bruselu jich sedí tisíce. I na pokraji třetí světové války vymýšlejí další a další nesmysly.

Proč si myslíte, že jsme blízko třetí světové válce? Odkud taková hrozba plyne?

Není vůbec podstatné, kde to začne. Může to vzniknout z místního konfliktu, do kterého se zapojí další a další. Hlavním důvodem jsou záporné úroky. Toho jsme se neměli nikdy dočkat. To je naprosto nenormální, abych vám půjčil stovku, a vy mi vrátíte devadesát korun. To může udělat jen blázen, přesto tam jsme. Může dobře skončit kvantitativní uvolňování? Rotačky jedou na plné pecky a tisknou eura. Jak odstraníte dluhy, které mají sociálně slabí, vláda České republiky? Celý svět má takové dluhy, že neexistuje žádný ekonomický model, kterým by se daly odstranit. Ale je jasné, že po válce není ani věřitelů, ani dlužníků.