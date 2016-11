Američané panikaří a stěhují se na sever: Odpůrci Donalda Trumpa zjišťují, jak co nejrychleji emigrovat do Kanady

Kanadský premiér Justin Trudeau na adresu možných amerických imigrantů vtipkoval už v březnu. Odpůrcům Donalda Trumpa tehdy vzkázal, že „v Cape Breton je krásně v každém ročním období." Právě malý ostrov na pobřeží Atlantiku tehdy zhrzeným Američanům doporučovala virální stránka CBIfTrumpWins.

The online Canadian Immigration eligibility tool is down!🙊

Too many ppl freaking out about the American #Elections. 🇨🇦💖 #MovingToCanada pic.twitter.com/R61lfAwPFp