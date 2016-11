Dnešní volby prezidenta by se také mohly jmenovat Dva z jednoho města. Oba hlavní kandidáti na funkci prezidenta totiž aktuálně žijí v New Yorku, kde před chvílí odvolil i druhý z nich - republikán Donald Trump. Jeho demokratická rivalka Hillary Clintionová volila ve stejném městě už po druhé hodině našeho času. Trump je newyorským rodákem, Clintonová se naopak narodila v Chicagu a do New Yorku přišla až jako kandidátka na senátorku.