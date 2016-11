Nebýt republikánů Reagana a Bushe nejspíš by komunismus nepadl

Když se Ronnieho ptali, co hodlá udělat se studenou válkou, řekl „Vyhrát ji.“ Levicoví intelektuálové a novináři se mu vysmívali, že je to hlupák. A on ji skutečně vyhrál, komunistický Sovětský svaz uzbrojil. George Bush pak dílo dokončil, v konečném roce 1989 vyvíjel silný nátlak na Moskvu, aby v osvobozujících se evropských zemích nepoužila vojenskou sílu, a jeho schůzka s Gorbačovem na Maltě v týdnu, kdy jsme v Československu měli generální stávku, byla definitivní tečkou za železnou oponou.