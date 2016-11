Trump bude chtít silné NATO a to Česku pomůže, tvrzení o opaku je nesmysl

Donald Trump 28. září vystoupil s projevem v Polském americkém kongresu v Chicagu (jeho celou řeč " target="_blank">najdete zde). Ano, opakoval i tady svoji známou tezi, že většina evropských států neplní svůj závazek a neplatí na Severoatlantickou alianci 2 procenta svých ročních rozpočtů.

Říká, že je to chyba, že to dál takhle nejde a má svatou pravdu. Proč by Amerika měla donekonečna v zajišťování bezpečnosti „dotovat“ Evropu? To nedává smysl. Trumpova slova tedy nepředstavují oslabování NATO, ale snahu o to, aby se Aliance vrátila ke svému původnímu poslání a Evropané konečně přestali kverulovat s tím svým pacifismem.

Trump Polákům v Chicagu řekl ale i něco daleko důležitějšího: „Potřebujeme silné NATO, proto potřebujeme i silné Polsko a silnou celou východní Evropu.“ To je oslabování Aliance? To je podlézání Rusku? Ať to čtu zepředu nebo zezadu vidím opak.

Hovoří se také o tom, že novým ministrem zahraničí by se mohl stát bard americké politiky Newt Gingrich. To je odvěký zastánce atlantismu, tedy spolupráce s Evropou a byl to mimo jiné člověk, který podporoval kdysi vstup České republiky do NATO.

Poněkud pomýlené jsou i pohledy na Trumpa a Rusko. Neexistuje jediný důkaz, že nový prezident chce Moskvě ustupovat a že je to jakýsi přítel Putina. To mu jeho armáda ani nedovolí. Nemění na tom nic ani to, že ruští hackeři (může je platit vláda) se pokoušeli přes WikiLeaks a uniklé maily potopit Hillary Clintonovou. Trump pouze v přeneseném slova smyslu tvrdí, že s Ruskem se nemá vést další studená válka, ale jednat. Co je na tom proputinovského?

Musíme si u toho uvědomit, že americká zahraniční politika se nemění tak rychle, jak by se někomu mohlo zdát. Bude zcela jistě i dál založena na spolupráci s Evropou. I když vyjednávané Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) teď půjde na čas k ledu, protože Trump je ke globalizaci trhů spíše obezřetný.

Pozitivní může pro Evropu i Česko být také to, že Trump hodlá zlepšit vztahy s Izraelem, které Obama pošramotil. Židovský stát je jediná demokracie na Blízkém východě a je to silný spojenec v boji proti islamismu a terorismu.

Ani Trumpovy výhrady vůči ilegální a neřízené migraci nemohou Evropě nijak uškodit. Naopak.

Bude to mít spíše marginální vliv na americkou politiku, ale dvě manželky Donalda Trumpa pocházely z Československa a Slovinska. Některé věci o nás proto zná možná lépe, než si myslíme. Ostatně jeho starší děti hovoří alespoň částečně česky a Trump několikrát u nás byl.

Donald Trump byl v kampani řízný a pronesl mnoho hloupostí. Ale Evropa se musí spíše obávat vlastních vůdců (třeba Angely Merkelové a politiků v orgánech Evropské komise), než Donalda Trumpa.